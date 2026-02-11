MILANO-CORTINA 2026

Cio: "Casco vietato? Heraskevych può esprimersi prima e dopo la gara, non durante"

Adams: "Oggi lo contatteremo: vogliamo gareggi. Il tema non è il messaggio, ma il luogo"

11 Feb 2026 - 12:38
videovideo

"Contatteremo l'atleta oggi e ribadiremo le molte, molte opportunità che ha per esprimere il suo dolore. Come abbiamo discusso prima, può farlo sui social media e nelle conferenze stampa in zona mista, quindi cercheremo di parlargli e di convincerlo. Vogliamo che gareggi".

Lo ha detto Mark Adams, portavoce del Cio, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla vicenda dell'atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, che ha ribadito la volontà di utilizzare il casco dedicato ai caduti ucraini nella gara di skeleton.

"Vogliamo che tutti gli atleti abbiano il loro momento, ed è questo il punto - ha aggiunto -. Gli atleti vogliono che quel momento specifico sul campo di gara sia libero da qualsiasi distrazione. Lui può, e lo incoraggeremmo, esprimere il suo dolore, può far vedere il suo casco e ne può parlare in mixed zone. Non è il messaggio, ma il luogo che conta".

"Vogliamo chiedergli di esprimersi prima e dopo le gare, non durante. È fin troppo umano quello che sta succedendo, speriamo ci sia una conversazione con l'atleta per spiegargli il nostro punto di vista. È nell'interesse di tutti che lui possa gareggiare, come è nell'interesse di tutti ascoltare quello che ha da dire", ha concluso. 

Milano, Cortina, Bormio e... tutte le location e discipline dei Giochi

1 di 17
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

olimpiadi milano-cortina 2026
cio
ucraina

Ultime notizie

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Delusione Italia nel SuperG maschile: Franzoni sesto, Paris fuori dopo aver perso uno sci

Rabbia Paris, fuori per uno sci perso: "Non doveva succedere, oggi potevo fare bene"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

9

SuperG maschile, che sfortuna per Paris! Perde lo sci e cade: le FOTO

Cio: "Casco vietato? Heraskevych può esprimersi prima e dopo la gara, non durante"

Milano-Cortina, fondiste squalificate per "scioline al fluoro": cosa sono e perché sono vietate

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 11 febbraio

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

12

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

01:07
I Giochi Olimpici live

I Giochi Olimpici live

Lægreid, il bronzo, le lacrime e poi la confessione: "Ho tradito la mia fidanzata"

Lo trovò morto nella sua stanza, il norvegese Botn 'regala' la medaglia d'oro a Bakken

20

Curling, Constantini e Mosaner conquistano il bronzo

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:07
Delusione Italia nel SuperG maschile: Franzoni sesto, Paris fuori dopo aver perso uno sci
13:05
Rabbia Paris, fuori per uno sci perso: "Non doveva succedere, oggi potevo fare bene"
13:02
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026
12:52
Renault oltre le auto: produrrà 600 droni al mese
12:48
SuperG maschile, che sfortuna per Paris! Perde lo sci e cade: le FOTO