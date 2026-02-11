Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

© Getty Images - sportmediaset
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Grande equilibrio finora in questa prima manche di slittino doppio maschile. Tra i primi (Mueller-Haugsjaa) e i settimi (gli azzurri Nagler-Malleier) ci sono solo 165/1000, tutti in corsa per il podio!
La top ten: MUELLER-HAUGSJIAA - USA - 52.482
STEU-KINDL - AUT - +0.003
RIEDER-KAINZWALDNER - ITA - +0.017
EGGERT-MUELLER - GER - +0.097
WENDL-ARLT - GER - +0.101
BOTS-PLUME - LAT - +0.122
NAGLER-MALLEIER - ITA - +0.165
DIGREGORIO-HOLLANDER - USA - +0.262
SEVICS MIKELSEVICS-KRASTS - LAT - +0.267
WARDROPE-ZAJANSKI - CAN - 0.514
Le azzurre Marion Oberhofer e Andrea Vötter sono in testa nella prima manche dello slittino doppio donne. Le azzurre davanti alla Germania e all'Austria.
Ospite del Circolo ufficiali della Marina Militare a Cortina, dove assisterà ad alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi pomeriggio la sciatrice azzurra Sofia Goggia. Un colloquio di mezzora circa, al quale erano presenti anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il vicecapo missione Alessio Palombi e il direttore della Comunicazione del Comitato olimpico nazionale, Danilo Di Tommaso. Domani il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, farà il tifo per la Goggia e le altre azzurre impegnate nel Super-G femminile sulla pista Olympia delle Tofane.
Elizabeth Lemley trionfa nelle moguls con 82,30 punti. Doppietta USA, perché l'argento è andato alla Jaelin Kauf con il punteggio di 80,77 mentre il bronzo viene vinto dalla francese Perrine Laffont con 78 punti.
L'atleta di Sappada insoddisfatta della sua prova deludente: "Sono delusa. Volvevo un altro risultato. Era importante fare 0 errori o al massimo uno o due e io ne ho fatti 4. Mi sono sentita bene sugli sci".
Le dichiarazioni a caldo della biatleta azzurra dopo il quinto posto nella 15 km individuale: "Ho un po' di mal di pancia. Non stavo tanto bene. Ho cercato di godermela anche se è stata molto dura. Mi sono sentita molto male sugli sci, mi sono irrigidita. Giornata da dimenticare sugli sci, ma molto buona al poligono".
Dalla val di Fiemme, dove si assegnano le medaglie delle discipline nordiche dei giochi invernali di Milano Cortina, è arrivato un nuovo oro per la Norvegia. Nella combinata - salto con gli sci e inseguimento nel fondo - si è imposto uno dei favoriti, Jens Luraas Oftebro, secondo della generale di coppa del mondo di specialità, che ha preceduto il primo, l'austriaco Johannes Lamparter. Il bronzo è finito al collo del finlandese Eero Hirvonen. Samuel Costa, il primo degli azzurri, ha chiuso a ridosso della Top 10, 13° a 2:22.6. Poi Aaron Kostner, 16/o a 3:18.8 e quindi Alessandro Pittin, alla sua sesta olimpiade: nel 2010 a Vancouver aveva vinto il bronzo, primo e anche unico italiano a riuscirci. Oggi ha compiuto 36 anni.
Dorothea Wierer quinta a 1'33'' dalla vincitrice nella gara su 4 poligoni ad Anterselva, un solo ma pesante errore nella seconda serie di tiro per la biatleta azzurra. Trentasettesima con 4 bersagli mancati per l'altra freccia italiana, ovvero Lisa Vittozzi. Doppietta francese con l'oro di Julia Simon e argento della leader della classifica di coppa del Mondo Lou Jeanmonnot. Fa saltare il banco Lora Hristova, che conquista il primo podio in carriera e uno storico bronzo.
"Tre ori nella stessa Olimpiade è qualcosa di pazzesco: non l'avrei neanche sognato": è il primo commento dello svizzero Franjo van Allmen dopo la vittoria nel SuperG ai Giochi di Milano Cortina, che si aggiunge alle due in discesa libera e combinata. "Quando sono partito - ha spiegato l'olimpionico - ero alleggerito dall'idea di aver vinto già due ori. All'arrivo, ho pensato che quel tempo non bastasse per il terzo, ma poi la neve è peggiorata e questo mi ha aiutato".
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - apprende l'Ansa - è appena arrivato a Cortina dove assisterà ad alcuni eventi dei Giochi olimpici invernali. Mattarella rimarrà nella perla delle Dolomiti fino a domani pomeriggio. Tra gli appuntamenti previsti una visita a Casa Italia e al villaggio atleti.
La stella della squadra australiana di snowboard Cam Molton è stato trasportato in elicottero a Milano dopo essersi fratturato il collo in allenamento. Il 35enne, in gara nello snowboardcross ai Giochi di Milano Cortina, si è svegliato con un dolore al collo che si è aggravato il giorno successivo. Gli esami a cui si è sottoposto hanno rivelato due fratture che hanno richiesto il trasferimento nel capoluogo lombardo, dove sarà sottoposto a ulteriori cure. Le sue Olimpiadi sono dunque finite.
Scelto il quartetto azzurro che gareggerà nel supergigante olimpico femminile ai Giochi di Milano Cortina, in programma domani alle 11.30 sull'Olympia delle Tofane. Si tratta di Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano ed Elena Curtoni.
Brutto infortunio per Liu Jiayu nella gara di qualificazione dell'halfpipe di snowboard. L'atleta cinese é caduta dopo un salto durante la sua prova. Attimi di paura per il pubblico che si é ammutolito e la musica é stata immediatamente spenta. Jiayu, che in quel momento era tredicesima e a caccia di un posto per la finale, é stata poi trasportata via in barella, accompagnata da un lungo applauso. La gara è poi ripresa.
Mattia Casse chiude a 2''09 dal leader. Giornata senza gioie per l'Italia che perde tutte le speranze di medaglia.
Dominik Paris sfortunato, uno sci si è staccato a oltre 100 km/h poco dopo la partenza. Lo sciatore azzurro è caduto per fortuna senza conseguenze e si è rialzato mostrando tutta la sua frustrazione per quanto accaduto.
Odermatt manca l'appuntamento con l'oro- Marco Odermatt "solo" 3° a 28 centesimi dal compagno di squadra Von Allmen nel supergigante. Il fenomeno elvetico esce battuto nel confronto interno come già avvenuto in discesa libera e nella combinata a squadre.
Giovanni Franzoni chiude a 63 centesimi dal campione svizzero Von Allmen e non andrà a medaglia nel super-g olimpico. Ora, in chiave Italia, attesa per Dominik Paris.
Il quarantunenne Christof Innerhofer chiude momentaneamente al 11° posto a oltre un secondo dallo svizzero Von Allmen già medaglia d'oro della discesa libera e della combinata a squadre, che guida per il momento la gara.
Sarà il circuito impegnativo del lago di Tesero, nella frazione di sci di fondo, a decidere il podio olimpico della combinata nordica partita stamattina con la sessione di salto dal trampolino di Predazzo. In testa, in un ristretto computo del tempo, tutti i migliori: l'estone Kristjan Ilves che guida la classifica provvisoria, l'austriaco Thomas Rettenegger e il giapponese Tyota Yamamoto. In 21esima posizione il primo degli azzurri, Samuel Costa. Staccato l'altro italiano Aaron Kostner. A 2,27 della testa il commovente atleta di casa, Alessandro Pittin che oggi compie 36 anni - proprio come al suo esordio olimpico a Torino 2006 da appena 16enne - ai suoi sesti Giochi. Emozionato e consapevole di avere dato tutto a questa disciplina, Pittin è stato il primo italiano a vincere una medaglia nella specialità, il bronzo a Vancouver 2010.
Archiviate la discesa libera e la combinata a squadre, domani sull'Olimpia delle Tofane si tiene l'ultimo atto delle discipline veloci dello sci alpino. In pista per l'Italia il bronzo olimpico Sofia Goggia, con Federica Brignone galvanizzata dal decimo posto in discesa. Sarà della partita anche Laura Pirovano, sesta in discesa libera domenica e terza ieri al termine della sua prova in combinata a squadre, prima che l'uscita di Martina Peterlini mettesse fine ai sogni di medaglia. Pirovano, comunque, ha confermato il suo feeling con l'Olimpia delle Tofane e domani proverà a rompere la maledizione di un podio che finora le è sempre sfuggito. La quarta azzurra sarà Elena Curtoni, delusa dall'esclusione in discesa libera e combinata ma pronta a giocarsi le sue carte in una disciplina che le ha regalato sette podi in Coppa del mondo tra cui una vittoria proprio a Cortina, quattro anni fa. Stamattina Brignone e Goggia si sono allenate sui pali di gigante, anche in vista della gara di domenica, mentre Curtoni e Pirovano si sono concentrate sul Super-G che rappresenta l'ultimo atto della loro Olimpiade. Domani il quartetto azzurro, uno dei più competitivi del Circo bianco, scenderà davanti a uno spettatore d'eccezione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Al via alle 11:30 il SuperG maschile. Di seguito i pettorali degli italiani in gara:
Questo il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina di oggi, mercoledì 11 febbraio
10:00 - Trampolino piccolo, Val di Fiemme Combinata nordica - Trampolino piccolo uomini - Gare da medaglie
11:30 - Val di Fiemme, Trentino Sci alpino - Super-G uomini - Gare da medaglie
14:15 - Antholz-Anterselva, Alto Adige Biathlon - Individuale donne - Gare da medaglie
18:30 - Torino Oval, Torino Pattinaggio di velocità - 1000 m uomini - Gare da medaglie
18:48 - Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino - Doppio donne - Gare da medaglie
19:37 - Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino - Doppio uomini - Gare da medaglie
23:05 - Milano Ice Skating Arena Pattinaggio artistico - Danza su ghiaccio mix - Gare da medaglie