Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

Archiviate la discesa libera e la combinata a squadre, domani sull'Olimpia delle Tofane si tiene l'ultimo atto delle discipline veloci dello sci alpino. In pista per l'Italia il bronzo olimpico Sofia Goggia, con Federica Brignone galvanizzata dal decimo posto in discesa. Sarà della partita anche Laura Pirovano, sesta in discesa libera domenica e terza ieri al termine della sua prova in combinata a squadre, prima che l'uscita di Martina Peterlini mettesse fine ai sogni di medaglia. Pirovano, comunque, ha confermato il suo feeling con l'Olimpia delle Tofane e domani proverà a rompere la maledizione di un podio che finora le è sempre sfuggito. La quarta azzurra sarà Elena Curtoni, delusa dall'esclusione in discesa libera e combinata ma pronta a giocarsi le sue carte in una disciplina che le ha regalato sette podi in Coppa del mondo tra cui una vittoria proprio a Cortina, quattro anni fa. Stamattina Brignone e Goggia si sono allenate sui pali di gigante, anche in vista della gara di domenica, mentre Curtoni e Pirovano si sono concentrate sul Super-G che rappresenta l'ultimo atto della loro Olimpiade. Domani il quartetto azzurro, uno dei più competitivi del Circo bianco, scenderà davanti a uno spettatore d'eccezione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.