Dati

Le auto cinesi guadagnano consenso in tutta Europa

Nell'ultimo anno i marchi della Repubblica Popolare si sono affermati sui mercati del Vecchio Continente, anche se non allo stesso modo

di Redazione Drive Up
12 Feb 2026 - 12:02
© reuters

© reuters

Il 2025 è stato un anno di importante affermazione per i marchi automobilistici cinesi in Europa. Una struttura produttivo-logistica ormai solida unita a una campagna di comunicazione pervasiva, hanno permesso ai "nuovi arrivati" di raccogliere consensi un po' ovunque. I dati dell'automotive consultancy Inovev mostrano che la loro quota di mercato ha raggiunto il 6% del totale nel Continente, anche se con differenze di penetrazione importanti tra i vari Paesi.
Dove trionfa il Made in China?
Un'Europa a "macchie di Leopardo" dove si passa dal 14% di auto cinesi in Norvegia (la stragrande maggioranza elettriche) al 2% di Slovacchia e Germania. BYD, Geely e Chery i gruppi che si sono affermati più velocemente, grazie a una linea di prodotto di nuova generazione e dal listino accessibile. Il Made in China ha guadagnato terreno - in particolare - nel Regno Unito (11%), Spagna e Italia (entrambe al 9%) quasi raddoppiando la loro quota di immatricolazioni rispetto all'anno precedente. 
I dazi non bastano
Eppure, la Commissione Europea ha imposto dazi del 35% su automobili elettriche prodotte in Cina e importate in Europa. Una misura che non sembra aver rallentato la loro avanzata, soprattutto perché le vetture con motore a combustione non sono soggette a tariffe extra. In Polonia (dove la quota di vetture cinesi è passata dallo 0% del 2023 all'8,2% del 2025) quasi due terzi delle immatricolazioni è rappresentato dalle termiche. E in questi mesi, hanno anche iniziato a operare i primi stabilimenti cinesi in Europa. Parte di una strategia industriale più ampia che ha l'obiettivo d'imporsi sulla concorrenza.

Ti potrebbe interessare

videovideo
auto cinesi
consenso
europa
auto cinese
auto elettriche cinesi
auto termiche cinesi

Ultimi video

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

02:32
In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

26:13
Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

01:36
BMW Motorrad protagonista a Verona

BMW Motorrad protagonista a Verona

01:47
Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce

La collezione di auto di Bad Bunny

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

I tedeschi vogliono auto economiche, i cinesi cercano la qualità

La prossima Mercedes Classe A sarà un SUV

Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
I posticipi di Serie B
13:38
I posticipi di Serie B
13:50
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026
13:47
Breezy Johnson cade in SuperG, niente medaglia ma... anello e proposta di nozze
13:45
Mattarella presente a Cortina per seguire le azzure nel SuperG
13:37
Leclerc in vetta a metà giornata a Sakhir, Norris insegue