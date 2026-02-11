Milano-Cortina 2026, slittino doppio donne: Vötter e Oberhofer sono medaglia d’oro

Non tradiscono le aspettative Andrea Vötter e Marion Oberhofer, coppia del doppio donne dello slittino che si mette al collo una bellissima e storica medaglia d’oro. Le azzurre partono bene nella prima run di gara, siglando un eccellente 53.102 che le posiziona subito davanti a tutte le rivali. Le due atlete italiane completano quindi l’opera nella seconda e decisiva manche, chiudendo così la propria prestazione con il tempo complessivo di 1’46.284. È un crono che vale il gradino più alto sul podio al Cortina Sliding Centre, mentre la medaglia d’argento se l’aggiudica la Germania: Eitberger e Matschina si fermano a +0.120. Del bronzo si deve accontentare invece l’Austria: Egle e Kipp chiudono a +0.259. Già vincitrici della Coppa del Mondo nel doppio sia nel 2023 che nel 2024, per Vötter e Oberhofer si tratta della prima gioia a cinque cerchi, nel giorno del debutto assoluto del doppio femminile alle Olimpiadi. Per l’Italia è invece la dodicesima medaglia in questi Giochi Olimpici.