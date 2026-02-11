Milano-Cortina 2026, slittino doppio donne: Vötter e Oberhofer sono medaglia d’oro

Slittino doppio, oro per le azzurre Voetter-Oberhofer: grande festa sulla pista Monti
La coppia azzurra centra una vittoria storica grazie al tempo di 1’46.284: l’argento è della Germania, il bronzo dell’Austria
Si aggiorna il medagliere dell’Italia a Milano-Cortina 2026, grazie alla storica medaglia d’oro conquistata da Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel debutto assoluto del doppio donne dello slittino ai Giochi Olimpici. La coppia azzurra timbra un 1’46.284, tempo che le permette di salire sul gradino più alto del podio davanti al pubblico italiano. L’argento se lo prende invece la Germania (Eitberger/Matschina), il bronzo è dell’Austria (Egle/Kipp).
Non tradiscono le aspettative Andrea Vötter e Marion Oberhofer, coppia del doppio donne dello slittino che si mette al collo una bellissima e storica medaglia d’oro. Le azzurre partono bene nella prima run di gara, siglando un eccellente 53.102 che le posiziona subito davanti a tutte le rivali. Le due atlete italiane completano quindi l’opera nella seconda e decisiva manche, chiudendo così la propria prestazione con il tempo complessivo di 1’46.284. È un crono che vale il gradino più alto sul podio al Cortina Sliding Centre, mentre la medaglia d’argento se l’aggiudica la Germania: Eitberger e Matschina si fermano a +0.120. Del bronzo si deve accontentare invece l’Austria: Egle e Kipp chiudono a +0.259. Già vincitrici della Coppa del Mondo nel doppio sia nel 2023 che nel 2024, per Vötter e Oberhofer si tratta della prima gioia a cinque cerchi, nel giorno del debutto assoluto del doppio femminile alle Olimpiadi. Per l’Italia è invece la dodicesima medaglia in questi Giochi Olimpici.
Oro slittino: l'ottavo nella storia olimpica azzurra - Quello ottenuto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer è l'8° oro nella storia dello slittino. Il primo da Armin Zoeggler a Torino 2006, il primo in campo femminile da Gerda Weissensteiner a Lillehammer 1994