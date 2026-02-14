Il Bayern Monaco vince 3-0 a Brema, poker del Leverkusen

14 Feb 2026 - 17:52

Cinque le partite della 22/a giornata di Bundesliga giocate nel pomeriggio. Il Bayern Monaco capolista si impone per 3-0 in casa del Werder Brema con una doppietta del solito Kane e un gol di Goretzka. Nelle altre gare, successo dell'Amburgo per 3-2 sull'Union Berlino e dell'Eintracht Francoforte sul Borussia Moenchengladbach per 3-0. Vittorie casalinghe anche per il Bayer Leverkusen sul St. Pauli per 4-0 e dell'Hoffenheim sul Friburgo per 3-0. In classifica Bayern al comando con 57 punti a +6 sul Borussia Dortmund.

