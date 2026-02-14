Rugby, il ct Quesada: "L'Italia ha fatto una grande partita a Dublino"

"Sono consapevole che oggi abbiamo fatto una grande partita". Parola del ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, dopo la sconfitta 20-13 a Dublino nel Sei Nazioni contro l'Irlanda. "Sono fiero dei ragazzi. Un grande primo tempo e fino all'ultimo minuto abbiamo cercato il pareggio. L'obiettivo era essere consistenti e competere: due anni fa qui abbiamo perso 36-0 senza competere. Non abbiamo fatto il pari, ma la squadra è stata incredibile. Sono contento - conclude Quesada - per la grande partita dei ragazzi oggi. Ora pensiamo alla Francia. Ci sono alcune cose su cui lavorare ma ora pensiamo alla Francia".