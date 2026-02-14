Fiorentina, Vanoli su Fagioli: "I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso"

Paolo Vanoli dopo la vittoria della sua Fiorentina a Como per 1-2 e la sua espulsione al 70' ha fatto i complimenti ai suoi giocatori: "Oggi abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo fare cose importanti. Però sappiamo dove siamo, 3 punti importanti ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Ora abbiamo la Conference League, poi un altro scontro diretto importante in casa". Il tecnico ha parlato della partita di Fagioli che ha sbloccato il match al "Sinigaglia": "I primi 15' mi ha fatto molto arrabbiare, perché è stato saltato facilmente poi si è ripreso. I gol li ha, ma a volte è un po' pigro a fare le preventive. Si tratta di un ragazzo importante".