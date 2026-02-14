Como, Fabregas: "Atteggiamento sbagliato. Morata? Provocazioni fanno parte del gioco"

"Mi fa arrabbiare che oggi non ho fatto capire ai ragazzi l'importanza della partita. So che dopo una partita importante come quella di Napoli è difficile, perché quando parlano bene di te poi questo ti debilita. Oggi non c'è stata una partita con la motivazione giusta, è questo che fa la mentalità di un campione. Siamo molto giovani, si può cambiare ma è per questo che mi sento male oggi". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta la sconfitta contro la Fiorentina in campionato. "Oggi abbiamo sbagliato l'atteggiamento, dovevamo giocare con quella voglia per essere più bravi ad attaccare con maggior energia e serenità. Ci abbiamo provato, ma nel secondo tempo ripeto non si è giocato. Ora abbiamo due impegni a San Siro (contro il Milan) e a Torino e dobbiamo rialzarci", ha aggiunto. "Morata? Le provocazioni fanno parte del calcio e non dobbiamo rispondere, da un giocatore con la sua esperienza mi aspetto sicuramente di più sotto questo aspetto. Cosa fanno e dicono gli altri non deve interessarti", ha concluso. 

