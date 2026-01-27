Monaco-Juventus, Spalletti: "Per vincere dovremo essere più squadra di loro, giocherà Openda"

In conferenza stampa, Spalletti ha parlato anche dello "schiaffo" rifilato a Openda nell'ultima sfida di Champions League in casa con il Benfica: "Ha delle qualità ben visibili e ha un carattere da bravo ragazzo che secondo me lo limita un pochettino. Sente un po' la pressione, sente un po' molte cose che non lo fanno stare tranquillo. Penso che dandogli dello spazio piano piano riuscirà a mettere a posto questa difficoltà che ha". Poi ha parlato anche di McKennie: "Ha un valore per la squadra perché ha grandissima qualità. Lui ha qualità indubbie e questa caratteristiche di trovarsi a proprio agio in qualsiasi ruolo tu possa metterlo. Poi sa fare gol e anche la scivolata che pulisce la tua area di rigore. È un giocatore di profilo alto e un giocatore da Juventus. Lui è un leader che ha sempre il sorriso sulla faccia, poi è determinato e tranquillo. Io non parlo di rinnovo e bisogna chiedere ai dirigenti, ma dai suoi comportamenti lui si trova molto bene alla Juventus".