Torino, D'Aversa: "Non abbiamo ancora fatto nulla. Casadei da 10 gol, se trova continuità"

D'Aversa, soddisfatto ma non ancora tranquillo, applaude i suoi giocatori: "Non era una partita semplice, merito dei ragazzi per averla resa tale. Mi è piaciuto lo spirito di tutti, anche di chi è entrato dalla panchina con voglia di aiutare. Siamo stati determinati nel volere il risultato a tutti i costi, solo a quel punto poi vengono fuori le nostre individualità. Gara importante per il nostro futuro, ma pensiamo al nostro presente e al fatto che non è ancora stato fatto nulla", l'intervista a Sky.