Torino, D'Aversa: "Non abbiamo ancora fatto nulla. Casadei da 10 gol, se trova continuità"

13 Mar 2026 - 23:28
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Due gare casalinghe e due vittorie per Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. La svolta con il nuovo allenatore è arrivata e lo testimonia il 4-1 al Parma dopo il 2-0 alla Lazio, per i granata sconfitti solo dal Napoli negli ultimi tre match. 

D'Aversa, soddisfatto ma non ancora tranquillo, applaude i suoi giocatori: "Non era una partita semplice, merito dei ragazzi per averla resa tale. Mi è piaciuto lo spirito di tutti, anche di chi è entrato dalla panchina con voglia di aiutare. Siamo stati determinati nel volere il risultato a tutti i costi, solo a quel punto poi vengono fuori le nostre individualità. Gara importante per il nostro futuro, ma pensiamo al nostro presente e al fatto che non è ancora stato fatto nulla", l'intervista a Sky

Torino che è migliorato anche nei gol segnati, 7 reti in 3 gare con D'Aversa: "Questa squadra ha qualità tecniche, deve scendere in campo con personalità. Eravamo la squadra con più gol subiti in campionato e si difende anche tenendo il pallone".

Infine, analisi su Cesare Casadei, spesso incisivo in zona gol ma altrettanto spesso relegato a partire dalla panchina: "Ha tutto per diventare grande. Lui è andato subito in un top club come il Chelsea e questo percorso ha influenzato il suo cammino. Nel calcio nessuno regala nulla. Deve capire che è un giocatore importante, potenzialmente da 10 gol a campionato, ma deve trovare continuità dentro al campo e nella vita".

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