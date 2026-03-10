Champions League, le pagelle di Atalanta-Bayern 1-6: Bernasconi va in tilt, show di Olise

LE PAGELLE DELL'ATALANTA



Carnesecchi 5.5 - Incassa sei reti. Non ha colpe sui gol e ne evita anche un paio nel momento più complicato del primo tempo.



Zappacosta 4.5 - Contenere Luis Diaz si rivela un'impresa impossibile, e le sovrapposizioni con Olise lo mandano in tilt. Serata complicatissima per l'esterno e veterano della Dea. (dal 21' st Bellanova 5.5 - Quando entra ormai è già finito tutto, ma fa meglio del compagno e avvia l'azione del gol).



Hien 4 - Leggere alla voce "serata da incubo". Non riesce mai a capire i movimenti di Jackson, non aiuta gli esterni in difficoltà ed è sempre in ritardo. Brutto passo indietro dello svedese.



Kolasinac 4 - Non è un centrale da difesa a quattro, quantomeno non come ruolo primario, e lo dimostra alla perfezione. L'azzardo di Palladino non paga, sbaglia ogni scelta e affonda con tutta la catena di sinistra. (dal 10' st Ahanor 5.5 - Dal suo ingresso, l'Atalanta subisce due reti: ha poche colpe).



Bernasconi 4 - Non ha mai vissuto una serata così, in tutta la sua carriera e nella stagione della sua esplosione. Non riesce mai a contenere un debordante Olise e va sempre più in tilt, col passare dei minuti: stupisce la decisione di lasciarlo in campo fino al 90'.



de Roon 4.5 - Quando si subiscono sei gol, tra i colpevoli c'è anche un centrocampo che non fa filtro. L'olandese scompare di fronte a Pavlovic e Kimmich, sbagliando tantissimo.

Pasalic 5.5 - Vale lo stesso discorso svolto per il compagno, con tantissime letture sbagliate ed errori, ma guadagna punti con quell'inserimento che vale il gol della bandiera.

Sulemana 5.5 - Ha un paio di spunti interessanti in velocità e, con Krstovic, è uno dei pochi a tentare di costruire qualcosa in un'Atalanta disastrosa. (dal 27' st Samardzic 6 - Entra e sfiora il gol, mostrando cattiveria agonistica).



Krstovic 5.5 - Con Sulemana prova ad abbozzare la reazione dell'Atalanta nel primo tempo, poi serve l'assist per Pasalic nel recupero: è uno dei meno disastrosi.



Zalewski 4.5 - Per lui vale il discorso fatto per Bernasconi e Kolasinac, in una fascia sinistra disastrosa per l'Atalanta. La partenza è incoraggiante e si costruisce una chance, poi è disastroso. (dal 10' st Musah 5.5 - Non ha chance per mettersi in mostra e cade nella trappola di Kimmich, prendendosi un giallo evitabile).



Scamacca 4.5 - Dovrebbe tenere su la squadra, ma non riesce mai a imporsi sui difensori del Bayern Monaco. Ha un solo pallone giocabile e lo calcia alto, poi sparisce dal campo fino alla sostituzione per scelta tecnica. (dal 1' st Djimsiti 6 - Il migliore dell'Atalanta, anche se la difesa subisce tre reti dal suo ingresso. Quantomeno è reattivo e, inoltre, salva un gol fatto sulla linea).



I VOTI DEL BAYERN MONACO

Urbig sv; Stanisic 7 (40' st Guerreiro sv), Upamecano 6.5, Tah 6.5, Laimer 6.5 (1' st Davies 6 [26' st Bischof 6]; Kimmich 7, Pavlovic 7 (24' st Goretzka 6); Olise 8.5, Gnabry 7.5 (1' st Musiala 7), Diaz 8; Jackson 7.5.