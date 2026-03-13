Juve, Conceicao: "Con Spalletti giochiamo felici"

"Siamo un gruppo molto unito, abbiamo dimostrato più volte di essere legati fra noi e questo è sicuramente il punto di partenza per raggiungere vittorie. Durante la settimana lavoriamo su diversi aspetti del gioco, tutti dobbiamo migliorare individualmente per rendere la squadra più forte concentrandoci sui dettagli che ci chiede Spalletti. Il mister ha portato tante cose. Si vede che la squadra è felice, cerchiamo di avere il dominio del possesso, creiamo tante occasioni da gol. A noi tocca continuare a lavorare per migliorare e ottenere risultati". Lo ha detto l'esterno offensivo della Juventus Francisco Conceiçao in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l'Udinese.