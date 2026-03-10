ENELtiPREMIA “fa goal”: in palio ogni giorno la maglia della tua squadra del cuore
Dal 3 al 12 marzo 2026 i clienti Enel iscritti a ENELtiPREMIA possono provare a vincere le maglie ufficiali di dieci club italiani, dal Milan alla Juventus fino a Napoli e Inter
© @shutterstock
Un concorso pensato per chi vive il calcio tutto l’anno, non solo la domenica. Enel lancia “Vinci il calcio con ENELtiPREMIA”, iniziativa dedicata ai clienti già iscritti al programma fedeltà ENELtiPREMIA: per dieci giorni, dal 3 al 12 marzo 2026, sarà possibile tentare la fortuna e provare a portarsi a casa una maglia ufficiale.
Dieci giorni di gioco, dieci squadre coinvolte
Il meccanismo è immediato: nel periodo indicato, i clienti iscritti al programma possono partecipare al concorso e provare a vincere ogni giorno le maglie ufficiali di dieci club italiani. L’elenco comprende AC Milan, Inter, Juventus, Napoli, A.S. Roma, S.S. Lazio, Torino, U.C. Sampdoria, Palermo e Bari.
Per chi segue una squadra, la maglia non è un semplice gadget: è un simbolo che racconta appartenenza, ricordi, partite viste con amici o in famiglia. Ed è proprio su questo che si innesta il concorso, puntando su un premio “di passione” e facilmente riconoscibile, soprattutto per chi tifa e colleziona.
ENELtiPREMIA: punti, livelli e vantaggi
L’iniziativa si inserisce nel mondo ENELtiPREMIA, il programma fedeltà con cui i clienti possono accumulare punti, salire di livello e accedere a vantaggi crescenti. L’impostazione è quella classica di un percorso a step: più si interagisce con il programma, più si entra in un ecosistema di benefit. Tra le opportunità citate ci sono sconti in bolletta, gift card, premi disponibili nel catalogo e altre iniziative dedicate.
In questo caso, l’elemento “calcio” diventa la leva per ingaggiare il pubblico in modo semplice, con un format breve e scandito su più giorni. Un tentativo quotidiano, infatti, rende l’esperienza più dinamica rispetto al concorso “una tantum”: la finestra è limitata, ma la possibilità di partecipare giorno per giorno crea un effetto appuntamento.
Come iscriversi e partecipare
Per partecipare al concorso bisogna essere iscritti a ENELtiPREMIA. L’iscrizione è possibile tramite app, tramite sito web, chiamando il 140 oppure direttamente in uno dei negozi fisici presenti sul territorio. Dopo l’iscrizione, il cliente può accedere al concorso e iniziare a giocare.
Il periodo è definito (dal 3 al 12 marzo) e l’invito, in sostanza, è quello di unire un gesto semplice — l’adesione al programma fedeltà — a un premio che parla di tifo e identità sportiva. Per gli appassionati, la prospettiva è chiara: provare ogni giorno a “fare goal” e portarsi a casa la maglia della squadra del cuore.