ENELtiPREMIA “fa goal”: in palio ogni giorno la maglia della tua squadra del cuore

Per chi segue una squadra, la maglia non è un semplice gadget: è un simbolo che racconta appartenenza, ricordi, partite viste con amici o in famiglia. Ed è proprio su questo che si innesta il concorso, puntando su un premio “di passione” e facilmente riconoscibile, soprattutto per chi tifa e colleziona.



ENELtiPREMIA: punti, livelli e vantaggi



L’iniziativa si inserisce nel mondo ENELtiPREMIA, il programma fedeltà con cui i clienti possono accumulare punti, salire di livello e accedere a vantaggi crescenti. L’impostazione è quella classica di un percorso a step: più si interagisce con il programma, più si entra in un ecosistema di benefit. Tra le opportunità citate ci sono sconti in bolletta, gift card, premi disponibili nel catalogo e altre iniziative dedicate.