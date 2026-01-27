Niente Pogback e futuro incerto: ora Pogba è un vero caso per il Monaco

Monaco, Pogba torna in campo dopo oltre 26 mesi
Il grande ex salterà la sfida contro i bianconeri per infortunio e il suo rientro è ancora sconosciuto
Doveva essere la sua partita, quella in cui poter dimostrare che a Torino avevano fatto male a scaricarlo. Paul Pogba voleva esserci a tutti i costi in Monaco-Juventus ma alla fine quel maledetto polpaccio lo costringe ad alzare bandiera bianca. Domani sera il grande ex non ci sarà.
Dopo l'addio burrascoso ai bianconeri, la scorsa estate il francese sceglie di ripartire dal Principato, desideroso più che mai di mettersi definitivamente alle spalle la squalifica per doping. Lo stop, inizialmente di quattro anni, viene ridotto a 18 mesi ma nel novembre 2024 arriva la risoluzione del contratto con la Juventus. Pogba avrebbe voluto una fine diversa e durante la presentazione al Monaco lo dice apertamente: "Non sono stati troppo gentili con me. Il club non era dalla mia parte. Sentire questo, mi ha dato un brutto colpo. Non ho capito perché".
La sfida contro i bianconeri rappresentava dunque una perfetta occasione di rivalsa, ma nel Principato Pogba non ha trovato la fortuna. Con il Monaco, Paul ha disputato solo 30 minuti in tutta la stagione: cinque contro il Rennes a novembre, quattro contro il Psg e 21 con il Brest. L'ultima presenza con i monegaschi risale proprio al 5 dicembre prima del nuovo infortunio al polpaccio.
Di recente, anche il direttore generale del club ha parlato delle condizioni del classe '93. Nel corso di un'intervista a Le Monde, Thiago Scuro ha fatti luce sulla situazione: "Il piano messo in atto dall'arrivo di Paul non sta funzionando come previsto. È molto colpito dal fatto di avere così tante difficoltà a rendersi disponibile e ad aumentare il suo minutaggio. Lui e la squadra stanno lavorando duramente per trovare delle soluzioni". Il dirigente ha concluso: "O funziona, e lui tornerà presto in campo per lasciare il segno, oppure no. Nel primo caso, potremo sederci al tavolo quest'estate e parlare di futuro". Il riferimento è al contratto in scadenza nel 2027.
Insomma, il tanto atteso Pogback non c'è stato e ora viene da chiedersi se e quando arriverà. Ma per chi ha vinto un Mondiale, quattro scudetti e una Europa League tutti si auspicano un finale di carriera decisamente diverso.
