Niente Pogback e futuro incerto: ora Pogba è un vero caso per il Monaco

Di recente, anche il direttore generale del club ha parlato delle condizioni del classe '93. Nel corso di un'intervista a Le Monde, Thiago Scuro ha fatti luce sulla situazione: "Il piano messo in atto dall'arrivo di Paul non sta funzionando come previsto. È molto colpito dal fatto di avere così tante difficoltà a rendersi disponibile e ad aumentare il suo minutaggio. Lui e la squadra stanno lavorando duramente per trovare delle soluzioni". Il dirigente ha concluso: "O funziona, e lui tornerà presto in campo per lasciare il segno, oppure no. Nel primo caso, potremo sederci al tavolo quest'estate e parlare di futuro". Il riferimento è al contratto in scadenza nel 2027.