Spalletti, serata folle: litiga con un tifoso e "schiaffeggia" Openda

Ne è nato un breve battibecco a distanza, concluso, come riferito da Prime Video, con l'invito di Spalletti nel confronto del tifoso: "Stai a casa". Un "consiglio" ribadito anche in occasione del gol del vantaggio di Thuram, quando l'allenatore ha prima esultato con la panchina e poco dopo si è girato verso il sostenitore alzando le braccia e indirizzando la gioia nei suoi confronti.