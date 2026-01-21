Spalletti, serata folle: litiga con un tifoso e "schiaffeggia" Openda

© Getty Images
Momenti concitati a pochi passi dalla panchina della Juventus all'inizio del secondo tempo della sfida di Champions League contro il Benfica. Quando la sfida era ancora sullo 0-0, con i portoghesi pericolosi in attacco, Luciano Spalletti non ha gradito le critiche nei confronti della squadra bianconera di un tifoso che sedeva nelle prime file della tribuna dell'Allianz Stadium.
Ne è nato un breve battibecco a distanza, concluso, come riferito da Prime Video, con l'invito di Spalletti nel confronto del tifoso: "Stai a casa". Un "consiglio" ribadito anche in occasione del gol del vantaggio di Thuram, quando l'allenatore ha prima esultato con la panchina e poco dopo si è girato verso il sostenitore alzando le braccia e indirizzando la gioia nei suoi confronti.
La tensione della gara ad accompagnare Spalletti anche qualche minuto dopo, al momento dell'ingresso in campo di Lois Openda. Mentre gli impartiva le ultime indicazioni prima della sostituzione, l'allenatore lo ha richiamato con un piccolo schiaffetto e dal labiale sembrerebbe avergli detto: "Ti devi svegliare". L'attaccante belga ha risposto sorridendo.