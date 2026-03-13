Serie B: il Modena liquida 3-0 lo Spezia nell'anticipo, Donadoni sprofonda
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Doppietta di De Luca e poi il timbro finale dell'attaccante Gliozzi. Così il Modena di Sottil si è rilanciato nell'anticipo di Serie B, superando 3-0 lo Spezia per un successo che mancava da tre partite (sconfitte con Padova ed Entella, pari col Cesena).
Modena che si avvicina al quinto posto del Catanzaro e riprende il cammino playoff, mentre lo Spezia di Donadoni è terzultimo con 29 punti dopo in 30 gare e rischia il sorpasso del Bari in caso di vittoria sabato contro la Reggiana.