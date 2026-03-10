1 di 13
CHAMPIONS LEAGUE

Notte da incubo per Kinsky: fuori al 17' tra le lacrime dopo due papere contro l'Atletico

Tudor ha sostituito il ceco 'difeso' sui social da David De Gea 

10 Mar 2026 - 22:27
13 foto

Serata da dimenticare per Antonin Kinsky, numero uno del Tottenham, nella sfida in casa dell'Atletico Madrid valevole per gli ottavi di Champions League. Il ceco, che non giocava da maggio 2025, ha compiuto due papere nei primi 15 minuti di gioco venendo sostituto al 17' da Tudor (al suo posto Vicario). L'ex Slavia Praga è uscito in lacrime ma tra gli applausi del pubblico di casa.

Poco dopo sui social David De Gea ha detto la sua difendendo Kinsky: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in quel ruolo. Tieni la testa alta e ci riproverai".

Tudor sempre peggio col Tottenham: prende quattro gol dall'Atletico in 22'

