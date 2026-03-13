Super Gouiri, Marsiglia terzo dopo in Ligue 1 dopo l'1-0 all'Auxerre
Il tiro al volo di Amine Gouiri da centro area, a 10 minuti dalla fine, vale la terza vittoria consecutiva in Ligue 1 e il terzo posto in classifica all'Olympique Marsiglia. Superato 1-0 l'Auxerre, terzultimo a quota 19 punti.
Davanti all'OM (49 punti), solamente la capolista Psg a 57 punti e il Lens, che insegue a un punto di distanza. Nel weekend, giocherà solo il Lens, impegnato sabato alle 17 sul campo del Lorient e che quindi potrà intanto operare il sorpasso in vetta. Il Psg sarà invece a riposo, come programmato, dopo il rinvio della sfida del campionato in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea.