Super Gouiri, Marsiglia terzo dopo in Ligue 1 dopo l'1-0 all'Auxerre

Davanti all'OM (49 punti), solamente la capolista Psg a 57 punti e il Lens, che insegue a un punto di distanza. Nel weekend, giocherà solo il Lens, impegnato sabato alle 17 sul campo del Lorient e che quindi potrà intanto operare il sorpasso in vetta. Il Psg sarà invece a riposo, come programmato, dopo il rinvio della sfida del campionato in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea.