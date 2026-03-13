Juve, Conceicao: "Abbiamo la qualità per arrivare in Champions"

Francisco Conceiçao parla della corsa al quarto posto: "Per me siamo più forti della Roma e del Como, dobbiamo dimostrarlo in campo in queste ultime partite del campionato. Giochiamo bene, ma penso che abbiamo ancora tanto potenziale inespresso: possiamo fare meglio perché abbiamo tanti giocatori di qualità. In queste ultime partite dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Se giochi alla Juventus le critiche fanno parte del gioco".