Juve, Conceicao: "Abbiamo la qualità per arrivare in Champions"

L'esterno portoghese non ha dubbi: il rush finale di campionato porterà le Juventus nelle prime 4

13 Mar 2026 - 15:23
00:32 
videovideo

Francisco Conceiçao parla della corsa al quarto posto: "Per me siamo più forti della Roma e del Como, dobbiamo dimostrarlo in campo in queste ultime partite del campionato. Giochiamo bene, ma penso che abbiamo ancora tanto potenziale inespresso: possiamo fare meglio perché abbiamo tanti giocatori di qualità. In queste ultime partite dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Se giochi alla Juventus le critiche fanno parte del gioco". 

Ultimi video

04:44
DICH MANNA VAR E CHAMPIONS DICH

Manna: "Il futuro del Napoli è con Conte"

00:55
DICH GASPERINI NUOVO SPONSOR ROMA DICH

Gasperini: "Affronteremo le ultime settimane con spirito ancora migliore"

00:50
DICH CONCEICAO SU SPALLETTI DICH

Juve, Conceicao: "Con Spalletti giochiamo felici"

00:32
DICH CONCEICAO SU CHAMPIONS DICH

Juve, Conceicao: "Abbiamo la qualità per arrivare in Champions"

01:29
Inter, domani l'Atalanta

Inter, domani l'Atalanta

01:39
Una stagione alla Dusan

Una stagione alla Dusan

01:16
La rincorsa della Juve

La rincorsa della Juve

02:20
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:12
Juventus-Spalletti, il punto sul rinnovo

Juventus-Spalletti, il punto sul rinnovo

01:37
Milan, effetto derby

Milan, effetto derby

03:12
Pizze, assist, scudetto

Pizze, assist, scudetto

01:54
Perché Bernardeschi può tornare in Nazionale

Perché Bernardeschi può tornare in Nazionale

03:43
Piantanida: "Como miracolo quarto posto? Deve imitare queste squadre"

Piantanida: "Como miracolo quarto posto? Deve imitare queste squadre"

01:57
Inter-Atalanta 28 dicembre 2025

Inter-Atalanta e l'anatema della Dea: otto anni di ko con saldo record

03:13
INTV FOFANA OK

Fofana: "Crediamo nello scudetto, siamo il Milan"

Claudio Raimondi
04:44
DICH MANNA VAR E CHAMPIONS DICH

Manna: "Il futuro del Napoli è con Conte"

I più visti di Juventus

"Che piacere rivederti mister". Wanda Nara ritrova il 'nemico' Spalletti ai tempi dell'Inter

Un posto Champions e i piani per il futuro: Spalletti pensa al ritorno di Nico Gonzalez

Openda come Ronaldo e Pogba: stessa maglia... stessa villa

La lista di Spalletti

La lista di Spalletti

Spalletti e i "bomber"

Juve, emergenza attacco

Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga