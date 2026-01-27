Punti, gioco e capitali rivalutati: ecco perché Spalletti è l'uomo giusto per il presente e il futuro Juve

1. David non è affatto un bidone. Nell’ultimo mese ha segnato tre gol e fornito due assist in campionato, contro un solo gol e un solo assist in tutto il periodo da agosto e fine dicembre. In Champions nelle ultime due partite, due gol e un assist contro lo zero assoluto delle prime quattro. Bisognava lavorarci per adattarlo al calcio italiano e Spalletti lo ha fatto con pazienza. Non si può chiedergli di diventare una prima punta alla Haaland o alla Pio Esposito, ma il suo adesso lo sta facendo.