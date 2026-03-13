Inter-Atalanta: la maledizione della Dea e i numeri del tabù

Qui era cominciata la maledizione che ora l'Atalanta prova a scardinare riportando le lancette indietro. Magari a quell'11 novembre 2018. Era ora di pranzo e all'Inter, travolta 4-1, andò di traverso. Fu la gara dei difensori bomber. Hateboer, Gianluca Mancini e Djmsiti, prima del sigillo finale del Papu Gomez. Da quel poker l'Atalanta ha incrociato 16 volte l'Inter: 11 sconfitte, 5 pareggi. Una specie di anatema lungo già otto anni.