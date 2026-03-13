Inter-Atalanta: la maledizione della Dea e i numeri del tabù
L'Atalanta sfida il tabù Inter: dalla doppietta di Dumfries al dominio di Lautaro, ecco perché la Dea non vince da 8 anni contro i nerazzurri di Milano
I numeri e le statistiche contano fino a un certo punto. Verità sacrosanta anche se poi, dopo la collezione di delusioni con il Milan, il pianeta interista spera che la cabala valga nel doppio senso di marcia soprattutto se a San Siro c'è l'Atalanta, la squadra a cui l'Inter ha fatto più gol in Serie A e con cui ha un conto aperto da tempo e con saldo attivissimo.
Il gol a ridosso dell'ultimo Capodanno, firmato Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito e dopo erroraccio di Djmsiti, aveva riportato l'Inter in vetta e soprattutto consolidato la striscia nera della Dea con i nerazzurri di Milano. Il nono ko di fila in tutte le competizioni, il settimo consecutivo in Serie A. Una maledizione a prova d'urto. La stessa, splendida Atalanta dominante in Europa League e finalista di Coppa Italia nel 2024 si rimpiccioliva di fronte agli altri nerazzurri: allergia diffusa come il doppio 4-0 incassato a cavallo tra l'annata della seconda stella interista e l'inizio di quella successiva.
L'intolleranza della Dea all'Inter si allargherà oltre confine pochi mesi dopo fino ad arrivare in Arabia dove, volutamente in formazione iniziale rimaneggiata, l'Atalanta verrà spazzata via nella semifinale di Supercoppa da una clamorosa doppietta di Dumfries. Il ciclo vincente interista era nato il 13 novembre 2022 e sotto brutti auspici. Il rigore segnato da Lookman e poi ribaltato fino a diventare 2-3 con doppietta decisiva di un incontenibile Edin Dzeko.
Qui era cominciata la maledizione che ora l'Atalanta prova a scardinare riportando le lancette indietro. Magari a quell'11 novembre 2018. Era ora di pranzo e all'Inter, travolta 4-1, andò di traverso. Fu la gara dei difensori bomber. Hateboer, Gianluca Mancini e Djmsiti, prima del sigillo finale del Papu Gomez. Da quel poker l'Atalanta ha incrociato 16 volte l'Inter: 11 sconfitte, 5 pareggi. Una specie di anatema lungo già otto anni.