Champions League: Valverde show, il Real batte 3-0 il City

Il Bernabeu, il City e un'intera Champions ai piedi di Federico Valverde, che trova la serata perfetta: tripletta per il 3-0 del Real Madrid di Arbeloa, ora vicinissimo ai quarti di finale. Il protagonista assoluto è l'uruguaiano, che al 20' la sblocca: gran controllo direttamente dal lancio di Courtois, dribbling su Donnarumma e tap-in da posizione decentrata e nemmeno così scontata. L'autore del vantaggio si ripete 7 minuti dopo con un taglio alle spalle della difesa inglese, Vinicius lo serve e il diagonale mancino è perfetto: 2-0 al 27'. Finita qui? Nemmeno per sbaglio: tocco delicato di Brahim Diaz e Valverde prima supera con un sombrero Rüdiger, poi al volo di destro la mette all'angolino. 3-0 all'intervallo e Guardiola in ginocchio.



E la situazione rischia di precipitare ulteriormente nella ripresa: al 56', i protagonisti sono Vinicius e Donnarumma. L'ex Milan stende in area il brasiliano, che si presenta dal dischetto per poi farsi ipnotizzare dal portiere della Nazionale: si resta 3-0 e il Real manca il colpo del definitivo ko. Nel finale, però, il risultato non cambia: Arbeloa è con un piede e mezzo nei quarti di finale. Basterà resistere al tentativo di remuntada di Guardiola nel ritorno del 17 marzo all'Etihad per centrare il passaggio del turno. E il tutto senza giocatori come Militão, Bellingham, Rodrygo e Mbappé: il Real Madrid torna a spaventare l'Europa.