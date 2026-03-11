Champions League: Andrich lancia il Leverkusen, Havertz salva l'Arsenal in extremis

LEVERKUSEN-ARSENAL 1-1

È proprio il grande ex a far saltare i piani del Bayer Leverkusen, che fino all'88' sogna di prendersi l'andata degli ottavi di finale di Champions League: Kai Havertz salva dal ko l'Arsenal che strappa l'1-1. I Gunners sono i primi a rendersi pericolosi al 20', con la traversa centrata da Martinelli. I gol arrivano allora nella ripresa: dopo nemmeno un minuto, calcio d'angolo e colpo di testa di Andrich che fa 1-0. I londinesi non ci stanno e nel finale spingono con Timber, che però non capitalizza il cross di Martinelli. Poi, ad un passo dal recupero, l'episodio che cambia la gara: Tillman interviene su Madueke in area, inevitabile il calcio di rigore. E a segnarlo è Havertz, cresciuto ed esploso proprio al Bayer prima di passare in Premier, al Chelsea e poi all'Arsenal. Finisce 1-1 e ora ad Arteta basterà vincere il ritorno in casa (in programma all'Emirates il 17 marzo) per andare ai quarti di finale.

