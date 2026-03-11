CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Andrich lancia il Leverkusen, Havertz salva l'Arsenal in extremis

I Gunners rischiano il primo ko in Champions in questa stagione, ci vuole un rigore all'89' per il pari con il Bayer

11 Mar 2026 - 20:50
© Getty Images

© Getty Images

Finisce 1-1 l'ottavo di finale d'andata tra Bayer Leverkusen e Arsenal. In Germania, la sfida si sblocca nella ripresa: dopo pochi secondi, Grimaldo serve Andrich che porta in vantaggio le Aspirine. I Gunners, però, pareggiano proprio nel finale: Tillman entra su Madueke in area e provoca il rigore trasformato dall'ex Havertz all'89'. Sarà allora decisiva la sfida di ritorno, in programma all'Emirates il prossimo 17 marzo.

LEVERKUSEN-ARSENAL 1-1 
È proprio il grande ex a far saltare i piani del Bayer Leverkusen, che fino all'88' sogna di prendersi l'andata degli ottavi di finale di Champions League: Kai Havertz salva dal ko l'Arsenal che strappa l'1-1. I Gunners sono i primi a rendersi pericolosi al 20', con la traversa centrata da Martinelli. I gol arrivano allora nella ripresa: dopo nemmeno un minuto, calcio d'angolo e colpo di testa di Andrich che fa 1-0. I londinesi non ci stanno e nel finale spingono con Timber, che però non capitalizza il cross di Martinelli. Poi, ad un passo dal recupero, l'episodio che cambia la gara: Tillman interviene su Madueke in area, inevitabile il calcio di rigore. E a segnarlo è Havertz, cresciuto ed esploso proprio al Bayer prima di passare in Premier, al Chelsea e poi all'Arsenal. Finisce 1-1 e ora ad Arteta basterà vincere il ritorno in casa (in programma all'Emirates il 17 marzo) per andare ai quarti di finale.
 

