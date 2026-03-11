Real-City, direzione perfetta di Mariani

Nella serata spettacolo di Real Madrid-City c’è anche un po’ di Italia. Nel match in cui Valverde ha fatto brillare gli occhi di tutto il Barnabeu con una tripletta incredibile, a brillare è stato infatti anche l’arbitro italiano Maurizio Mariani, che nonostante le continue polemiche in patria ha confermato in una delle gare più difficili la propria caratura internazionale. Partita gestita con grande autorità nonostante i ritmi elevati, nessun ricorso alla tecnologia e nessuna protesta da parte dei giocatori. Giusto anche il rigore assegnato ai padroni di casa e poi parato da Donnarumma, il fischietto italiano merita un 7,5 in pagella.