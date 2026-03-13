Parma, Cuesta: "Suzuki? Gli errori capitano. Non siamo salvi né tranquilli"
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Sconfitta pesante in casa del Torino da cancellare in fretta per il Parma. L'allenatore Carlos Cuesta torna sull'analisi dei due momenti chiave che hanno aperto la strada agli avversari per il 4-1 finale: "Abbiamo subito due mazzate: la prima con il gol subito dopo pochi minuti e l'infortunio di Cremaschi, a cui abbiamo reagito bene, la seconda con i gol concessi nel secondo tempo. Dobbiamo migliorare tanto, anche se sono orgoglioso di come la squadra ha provato a dare tutto. La voglia di questi ragazzi è massima e pensiamo già alla prossima partita contro la Cremonese", ha detto l'allenatore ai microfoni di Dazn.
Squadra rilassata con la salvezza vicina? Non secondo Cuesta: "L'approccio dei ragazzi ogni giorno non mi porta a dire che ci possa essere un calo di attenzione o che ci tengono meno. L'obiettivo non è ancora raggiunto, dobbiamo fare ancora tanti punti".
Il rientro di Suzuki non è certo stato positivo, con un errore sul primo gol di Simeone. Possibile il ritorno di Corvi contro la Cremonese? "Non dico mai chi gioca prima delle partite perché il futuro non si può mai prevedere. Suzuki è un giocatore importante per noi, ha dato tutto per la squadra. Gli errori fanno parte del calcio, ha fatto anche dei grandi interventi. Siamo una squadra e lo dobbiamo essere sempre".
Trauma distorsivo al ginocchio sinistro invece per Cremaschi, uscito in lacrime nel primo tempo: "Lo valuteremo domani, mi dispiace molto per lui. Stava trovando un po' di continuità di gioco assolutamente meritata, speriamo possa tornare presto".