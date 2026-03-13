Parma, Cuesta: "Suzuki? Gli errori capitano. Non siamo salvi né tranquilli"

Sconfitta pesante in casa del Torino da cancellare in fretta per il Parma. L'allenatore Carlos Cuesta torna sull'analisi dei due momenti chiave che hanno aperto la strada agli avversari per il 4-1 finale: "Abbiamo subito due mazzate: la prima con il gol subito dopo pochi minuti e l'infortunio di Cremaschi, a cui abbiamo reagito bene, la seconda con i gol concessi nel secondo tempo. Dobbiamo migliorare tanto, anche se sono orgoglioso di come la squadra ha provato a dare tutto. La voglia di questi ragazzi è massima e pensiamo già alla prossima partita contro la Cremonese", ha detto l'allenatore ai microfoni di Dazn.