Bundesliga, il Gladbach si allontana dalla zona calda col 2-0 al St.Pauli
Vittoria casalinga per 2-0 per riprendersi dopo le quattro reti subite dal Bayern Monaco una settimana fa e soprattutto avvicinare una salvezza che non è così scontata. Il Borussia Monchengladbach supera il St.Pauli nell'anticipo di Bundesliga con un gol per tempo: Stoger prima e Honorat poi. Nel finale in campo anche il difensore italiano classe 2005, Chiarodia.
La squadra di Polanski sale a 28 punti in classifica e allontana la zona calda, con il St.Pauli che resta proprio terzultimo a quota 24 punti.