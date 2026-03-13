Bundesliga, il Gladbach si allontana dalla zona calda col 2-0 al St.Pauli

Vittoria casalinga per 2-0 per riprendersi dopo le quattro reti subite dal Bayern Monaco una settimana fa e soprattutto avvicinare una salvezza che non è così scontata. Il Borussia Monchengladbach supera il St.Pauli nell'anticipo di Bundesliga con un gol per tempo: Stoger prima e Honorat poi. Nel finale in campo anche il difensore italiano classe 2005, Chiarodia.