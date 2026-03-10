CHAMPIONS LEAGUE

A Bergamo fa festa solo il Bayern: lezione all'Atalanta che ne prende sei e saluta la Champions

La Dea parte bene, poi affonda completamente: show di Olise (doppietta) e compagni, arriva un 6-1 pesantissimo

10 Mar 2026 - 23:16
Si sapeva che sarebbe stata durissima per l'Atalanta, ma la New Balance Arena assiste a un'autentica Caporetto a tinte nerazzurre, col Bayern Monaco che domina e vince 6-1 in trasferta. Dea pericolosa in avvio con Zalewski e Sulemana, poi inizia l'Olise-show, col francese davvero scatenato. Le sue folate mandano in tilt tutta la catena di sinistra nerazzurra, ma il vantaggio arriva da corner: Gnabry pesca Stanisic, è 1-0 al 12'. Passano dieci minuti e proprio Olise fulmina Carnesecchi col suo sinistro, poi è tris: assist dell'ex Crystal Palace e tocco vincente di Gnabry (25').

Mancano ancora venti minuti e la Dea prova a reagire con Krstovic, salvo poi tornare in trincea: il Bayern ha quattro chances per il poker, ma non le sfrutta. Nella ripresa Palladino rinnega l'insolito modulo con Krstovic e Scamacca in tandem, tornando al 3-4-2-1, ma la musica non cambia. L'Atalanta viene subito colpita da Jackson, servito magistralmente da Luis Diaz (52'), poi affonda del tutto: Olise col sinistro (64') e Musiala (67') chiudono i giochi e siglano le reti che valgono il 6-0. Da qui in poi è un autentico calvario, per un'Atalanta disastrosa tra le mura amiche: Djimsiti evita il 7-0, Upamecano lo sfiora.

Olise e Kimmich si concedono il giallo per scontare la diffida nel match di ritorno e il Bayern inizia a gestire. I tedeschi perdono Musiala (e probabilmente Urbig) nel recupero e allentano la pressione, con la Dea che sigla il gol della bandiera: in rete Pasalic (93'), ma i quarti sono più di un miraggio.

IL TABELLINO

ATALANTA (4-2-3-1) - Carnesecchi 5; Zappacosta 5 (21' st Bellanova 5.5), Hien 4, Kolasinac 4 (10' st Ahanor 5.5), Bernasconi 4; de Roon 4.5, Pasalic 5.5; Sulemana 5.5 (27' st Samardzic 6), Krstovic 5.5, Zalewski 4.5 (10' st Musah 5.5); Scamacca 4.5 (1' st Djimsiti 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Vavassori, Cassa. All. Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Urbig sv; Stanisic 7 (40' st Guerreiro sv), Upamecano 6.5, Tah 6.5, Laimer 6.5 (1' st Davies 6 [26' st Bischof 6]; Kimmich 7, Pavlovic 7 (24' st Goretzka 6); Olise 8.5, Gnabry 7.5 (1' st Musiala 7), Diaz 8; Jackson 7.5. A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim Min-jae, Kane, Karl. All. Kompany.

Arbitro: Eskås (Nor).

Marcatori: 12' Stanisic (B), 22' Olise (B), 25' Gnabry, 7' st Jackson (B), 19' st Olise (B), 22' st Musiala (B), 48' st Pasalic (A).

Ammoniti: Laimer (B), Olise (B), Musah (A), Kimmich (B).

LE STATISTICHE

- L’ultima volta in cui una squadra italiana aveva perso una gara casalinga in Europa con uno scarto di cinque reti risaliva al 3 novembre 2020: 5-0 per il Liverpool, anche in quel caso contro l’Atalanta alla New Balance Arena in UEFA Champions League.

- L'Atalanta non incassava almeno sei reti in una gara ufficiale dalla sconfitta per 7-1 contro l'Inter del 12 marzo 2017 in Serie A.

- L'Atalanta ha subito sei gol in una partita di UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.

- Questa è la quinta volta in cui il Bayern Monaco ha segnato almeno sei gol in trasferta in una partita di UEFA Champions League, due volte in più di qualsiasi altra squadra nella competizione.

- Dall'inizio della scorsa stagione, solo Charles De Ketelaere e Raphinha (quattro) hanno sia segnato che fornito assist in un numero maggiore di partite di UEFA Champions League rispetto a Michael Olise (tre).

- Michael Olise è solo il secondo centrocampista francese nella storia della UEFA Champions League a prendere parte ad almeno sette reti in due stagioni consecutive, dopo Zinedine Zidane nel 1996-97 e 1997-98.

- Michael Olise ha preso parte a 37 reti in questa stagione tra tutte le competizioni, meglio di qualsiasi altro pari ruolo delle squadre nei cinque maggiori campionati europei 2025/26: 15G+22A - nessun altro giocatore ha fornito più assist tra i giocatori dei top-5 in questa stagione.

- Questa è stata la terza volta in cui Michael Olise è stato coinvolto in tre gol in una singola partita di UEFA Champions League dopo 2 gol e 1A a dicembre 2024 contro lo Shakhtar Donetsk e 1G e 2A lo scorso settembre contro il Pafos.

- 100° coinvolgimento in gol per Jamal Musiala con il Bayern Monaco in tutte le competizioni: 67 reti, 33 assist.

- Mario Pasalic ha preso parte a 12 reti (9G+3A) in 34 presenze in questa stagione, tante quante quelle in cui era stato coinvolto nella scorsa ma in 47.

atalanta
bayern monaco
champions league

