A Bergamo fa festa solo il Bayern: lezione all'Atalanta che ne prende sei e saluta la Champions

Si sapeva che sarebbe stata durissima per l'Atalanta, ma la New Balance Arena assiste a un'autentica Caporetto a tinte nerazzurre, col Bayern Monaco che domina e vince 6-1 in trasferta. Dea pericolosa in avvio con Zalewski e Sulemana, poi inizia l'Olise-show, col francese davvero scatenato. Le sue folate mandano in tilt tutta la catena di sinistra nerazzurra, ma il vantaggio arriva da corner: Gnabry pesca Stanisic, è 1-0 al 12'. Passano dieci minuti e proprio Olise fulmina Carnesecchi col suo sinistro, poi è tris: assist dell'ex Crystal Palace e tocco vincente di Gnabry (25').