Premier League: l’Arsenal batte 3-0 il Nottingham Forest e aggancia il Liverpool

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST 3-0

Esaurita la prima sosta Nazionali, la Premier League riparte dalla 4ª giornata, aperta dal match tra Arsenal e Nottingham Forest. Ange Postecoglou fa il suo debutto come nuovo allenatore dei Garibaldi Reds, con la sfida dell’Emirates che viene sbloccata da un bellissimo destro al volo di Zubimendi al 32’. Oltre al vantaggio, il primo tempo porta però anche brutte notizie in casa Gunners, visto l’infortunio di Ødegaard, costretto a lasciare il campo già al 17’. I londinesi iniziano poi forte la ripresa e raddoppiano subito al primo minuto del secondo tempo: questa volta Eze costruisce sulla fascia sinistra e offre un perfetto assist a centro area, con Gyökeres che deve solo spingere in rete il 2-0. L’ex fantasista del Crystal Palace lascia quindi spazio a Trossard al 79’, con il belga che impiega pochissimi secondi per incidere. È suo, infatti, il delizioso cross in profondità che la testa di Zubimendi tramuta nel 3-0 finale, con l’ex Real Sociedad che trova così la sua prima doppietta in carriera (in 240 gare giocate a livello di club). Con questa vittoria, l’Arsenal sale a 9 punti in classifica e aggancia – almeno per il momento – il Liverpool. Fermo a 4 punti resta invece il Nottingham Forest, con Postecoglou costretto a un esordio amaro.