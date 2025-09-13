Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
PREMIER LEAGUE

Premier League: l’Arsenal batte 3-0 il Nottingham Forest e aggancia il Liverpool

I Gunners rovinano l’esordio di Postecoglou ai Garibaldi Reds: un super Zubimendi porta i londinesi a 9 punti

13 Set 2025 - 15:34
© IPA

© IPA

La 4ª giornata di Premier League si apre con il successo per 3-0 dell’Arsenal sul nuovo Nottingham Forest di Ange Postecoglou. Ereditata la panchina da Nuno Espirito Santo (esonerato in settimana), l’ex manager del Tottenham (con cui ha vinto l’Europa League) vive un debutto amaro, piegato dalla prima doppietta in carriera di Zubimendi e dal gol di Gyökeres. La vittoria dell’Emirates porta quindi i Gunners a 9 punti, con momentaneo aggancio al Liverpool.

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST 3-0
Esaurita la prima sosta Nazionali, la Premier League riparte dalla 4ª giornata, aperta dal match tra Arsenal e Nottingham Forest. Ange Postecoglou fa il suo debutto come nuovo allenatore dei Garibaldi Reds, con la sfida dell’Emirates che viene sbloccata da un bellissimo destro al volo di Zubimendi al 32’. Oltre al vantaggio, il primo tempo porta però anche brutte notizie in casa Gunners, visto l’infortunio di Ødegaard, costretto a lasciare il campo già al 17’. I londinesi iniziano poi forte la ripresa e raddoppiano subito al primo minuto del secondo tempo: questa volta Eze costruisce sulla fascia sinistra e offre un perfetto assist a centro area, con Gyökeres che deve solo spingere in rete il 2-0. L’ex fantasista del Crystal Palace lascia quindi spazio a Trossard al 79’, con il belga che impiega pochissimi secondi per incidere. È suo, infatti, il delizioso cross in profondità che la testa di Zubimendi tramuta nel 3-0 finale, con l’ex Real Sociedad che trova così la sua prima doppietta in carriera (in 240 gare giocate a livello di club). Con questa vittoria, l’Arsenal sale a 9 punti in classifica e aggancia – almeno per il momento – il Liverpool. Fermo a 4 punti resta invece il Nottingham Forest, con Postecoglou costretto a un esordio amaro.

premier

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Premier League

Joao Palhinha

City, pasticcio Trafford e sconfitta: il Tottenham passa 2-0 all'Etihad. Valanga Arsenal

Doppio Zubimendi e Gyökeres: tris Arsenal col Nottingham, Liverpool agganciato

Var e polemiche: al Chelsea il derby contro il Fulham

10
James Vaughan: 16 anni e 270 giorni - Everton

Ngumoha nella storia della Premier: meglio di Fabregas, Owen e... Macheda! La top 10 dei marcatori più giovani

10

Tonali ko col Newcastle, Gattuso preoccupato

Pazza vittoria per il Liverpool: il Newcastle rimonta due gol in 10 ma va ko nel recupero

19

Il 16enne Ngumoha trascina il Liverpool: gol pesante nel maxi-recupero di Newcastle

Lo United sbatte contro il Fulham e pareggia, l'Everton piega il Brighton

Joao Palhinha

City, pasticcio Trafford e sconfitta: il Tottenham passa 2-0 all'Etihad. Valanga Arsenal

I più visti di Calcio Estero

Un'altra partnership Dazn-Mediaset: co-esclusiva per le più belle partite della Liga

Milan, buone notizie da Usa e Messico: brillano Pulisic e Gimenez

Premier: Chelsea sotto accusa per presunti pagamenti irregolari a procuratori e intermediari

Il Manchester City accoglie Donnarumma: domani primo allenamento, titolare già nel derby

Donnarumma si presenta: "Qui voglio fare la storia, essere allenato da Guardiola è il massimo"

Cavani, il gol più bello: salva la vita alla figlia di un amico

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:10
Bezzecchi: "Sapevo che Marc era al limite". Marquez Jr: "Gara persa al via"
16:10
Battocletti: spettacolare argento nei 10.000 metri di Tokyo con record italiano
16:06
Derby d'Italia, Materazzi: "L'Inter deve pensare alla classifica"
16:03
Bezzecchi in pole a Misano, prima fila per Marquez Jr. e Quartararo
16:02
La Sprint è di un sontuoso Bezzecchi, caduta per Marc Marquez