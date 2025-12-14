Premier League: City e Aston Villa non sbagliano, il Sunderland si prende il Tyne-Wear derby

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 0-3

Selhurst Park ospita il remake dell’ultima finale di FA Cup: Crystal Palace-Manchester City. La prima grande occasione se la costruiscono le Eagles e si registra al 17’, quando Yeremy Pino colpisce la traversa. Foden scalda quindi i guantoni di Henderson su calcio di punizione alla mezz’ora, prima dell’1-0 City al 41’: a segnare è ovviamente il solito Haaland. Il Palace prova a rispondere e, in apertura di secondo tempo, colpisce un palo con Wharton, prima del 2-0 degli Sky Blues al 69’: a raddoppiare per Pep Guardiola è Foden, imbeccato da un grande assist di Cherki. Le emozioni non sono però finite, visto che all’89’ c’è spazio anche per il 3-0 di Haaland su calcio di rigore: il norvegese sale così a quota 17 gol in questa Premier League. Il Manchester City si gode il quarto successo di fila e sale a 34 punti, tornando a -2 dall’Arsenal capolista. A 26 punti resta invece il Crystal Palace.



WEST HAM-ASTON VILLA 2-3

L’Aston Villa fa visita al West Ham al London Stadium, dove viene reso omaggio prima del match a Billy Bonds, leggenda degli Irons scomparsa a fine novembre. Inizia quindi la gara e il Villa si ritrova a inseguire dopo appena 29 secondi dal calcio d’inizio: Mateus Fernandes ruba, infatti, palla in attacco e sigla l’1-0 per gli Hammers. La risposta degli ospiti non si fa però attendere e arriva al 9’, quando Watkins incorna l’1-1, complice anche una deviazione involontaria di Mavropanos. Il rinnovato equilibrio dura però soltanto fino al 24’, visto che Bowen riesce a riportare avanti i londinesi, contribuendo a far finire in rete l’iniziale tiro di Potts. Per la seconda volta, i Villans trovano però la forza per pareggiare nuovamente il match: a fare 2-2 è Rogers al 50’, innescato da Tielemans. Al 69’ Bowen si vede invece annullare un gol per fuorigioco, mentre è tutto regolare all’80’, quando Rogers sigla la doppietta personale e fissa il 3-2 finale per il Villa. La squadra di Emery si porta così a 33 punti, registrando la sesta vittoria di fila in campionato. Continua invece il digiuno di successi del West Ham, fermo a 13 punti, in zona retrocessione.



NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM 3-0

Il City Ground fa da cornice al match tra Nottingham Forest e Tottenham, sfida che vede Sangare colpire subito un palo al 5’ per i padroni di casa, con Vicario bravo a salvare poi su Neco Williams. I Garibaldi Reds continuano a insistere e al 29’ si portano sull’1-0 grazie a Hudson-Odoi, con Sangare bravo a rubare palla alla disattenta retroguardia degli Spurs, permettendo poi al compagno di appoggiare in porta il suo assist. Sempre Hudson-Odoi raddoppia quindi al 50’: l’ex Chelsea si mette in proprio sulla fascia sinistra e batte Vicario con una parabola fantasmagorica dipinta con il suo destro. L’inglese è immarcabile e al 79’ offre pure l’assist per il 3-0 di Sangare, autore di un destro magistrale da fuori area. Il Nottingham Forest si regala, dunque, un pomeriggio di festa davanti ai propri tifosi, salendo a 18 punti in classifica. Pesante ko invece per il Tottenham, che resta a 22 punti.



SUNDERLAND-NEWCASTLE 1-0

È il giorno del grande ritorno del Tyne-Wear derby in Premier League. Allo Stadium of Light va in scena, infatti, la sentita sfida tra Sunderland e Newcastle, rivalità giunta al 157° atto della sua storia e che in massima serie non si giocava dal 2015. La vigoria in campo non manca fin dal calcio d’inizio, mentre a deficitare sono le occasioni da gol: il primo tempo si chiude infatti sullo 0-0, con i Black Cats che si fanno preferire ai Magpies per ordine e compattezza. Il risultato si sblocca quindi in apertura di ripresa: Woltemade incorna nella propria porta un clamoroso autogol al 46’ e permette al popolo dei Mackems di festeggiare l’1-0 del Sunderland. Il Newcastle accusa il colpo e al 73’ rischia pure di subire il 2-0: a negare il gol a Isidor è un attento Ramsdale, con un’ottima parata sul primo palo. Il Sunderland si deve accontentare allora dell’1-0, risultato che gli permette comunque di tornare a vincere un derby di campionato a dieci anni di distanza dall’ultima volta. I sorprendenti Black Cats di Le Bris si portano così a 26 punti, mentre a 22 rimane il Newcastle di Howe.