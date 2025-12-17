Logo SportMediaset

Calcio
Calcio estero
COPPA INTERCONTINENTALE

Coppa Intercontinentale: Psg campione, Flamengo battuto ai rigori

Altro titolo per la squadra di Luis Enrique: il portiere di riserva permette ai parigini di conquistare l'ennesimo trofeo 

17 Dic 2025 - 21:00
© Getty Images

© Getty Images

È il Psg a conquistare la Coppa Intercontinentale FIFA 2025. I vincitori dell’ultima Champions League battono 3-2 dopo i calci di rigore il Flamengo, detentore della Copa Libertadores, e mettono così in bacheca un nuovo trofeo. Ad aprire le marcature in Qatar è Kvaratskhelia (38’), mentre Jorginho pareggia su rigore (62’). Decisivi sono allora i tiri dal dischetto, dove Safonov para quattro conclusioni su cinque e permette al Psg di trionfare.

LA PARTITA
L’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan accoglie la finale della Coppa Intercontinentale FIFA 2025, appuntamento al quale il Psg si presenta da Campione d’Europa in carica, avendo vinto la Champions League. L’avversario è il Flamengo, Campione del Sud America grazie al trionfo nell’ultima Copa Libertadores, e giunto a questo punto del torneo dopo un percorso più probante rispetto ai parigini. Mentre la squadra di Luis Enrique si è qualificata direttamente per la finale, come previsto dal regolamento, quella di Filipe Luis è dovuta passare invece attraverso due altre sfide. I brasiliani hanno infatti battuto il Cruz Azul (Campione Concacaf) nel Derby delle Americhe e poi i Pyramids (Campioni d’Africa) nella Challenger Cup, guadagnandosi così il diritto di affrontare il Psg per la conquista del tetto del mondo.

Parte il match e le emozioni non tardano ad arrivare, visto che i parigini riescono a segnare già al 9’: Fabian Ruiz colpisce con un geniale tiro al volo sull’errore grossolano di Rossi, che, pur di non concedere un corner, regala palla agli avversari. Il Var segnala però che il pallone era già uscito oltre la linea di fondo prima del rinvio del portiere del Flamengo e il gol viene quindi annullato, ma al 38’ il Psg riesce a timbrare nuovamente l’1-0: Doué serve in area un cross basso che Rossi valuta erroneamente, favorendo l’appoggio in rete da parte di Kvaratskhelia. Al 62’ il Mengão trova però l’episodio per ristabilire la parità: Marquinhos commette un ingenuo fallo da rigore (decisivo il Var) e Jorginho trasforma il penalty nell’1-1, spiazzando Safonov. A cinque minuti dal novantesimo, Plata spaventa poi di nuovo i francesi, mentre Marquinhos manca il colpo del ko al 94’. La sfida si protrae allora ai tempi supplementari, dove il risultato però non cambia.

Ad assegnare il trofeo sono quindi i calci di rigore. Dembélé tira altissimo per i parigini e Rossi mura la conclusione di Barcola, ma Safonov para i penalty di Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araujo, regalando così al Psg la prima Coppa Intercontinentale della propria storia, con il torneo giunto alla sua seconda edizione dopo il ritorno a questa denominazione. I parigini sono la prima squadra francese di sempre a riuscire nell’impresa.
 

coppa intercontinentale
psg
flamengo

