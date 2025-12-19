Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
SUPERCOPPA ITALIANA

Bernardeschi va ko, Orsolini urla: "Si è rotto la spalla"

Il capitano del Bologna si è accorto per primo dell'infortunio del numero 10 rossoblù, che è stato costretto al cambio

19 Dic 2025 - 20:59
00:35 

Brutto ko per Federico Bernardeschi al 38' di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa italiana. L'attaccante rossoblù è caduto malamente a terra dopo uno scontro con Bonny e Thuram e si è procurato un infortunio alla spalla sinistra. Orsolini è stato tra i primi ad accorgersi di quanto fosse accaduto e ha avvisato immediatamente la panchina, urlando chiaramente a Italiano di sostituire il compagno: "Si è rotto la spalla", ha subito detto. Alla nostra Monica Vanali, Bernardeschi ha parlato di un problema alla clavicola, che sarà valutato nei prossimi giorni

bologna-inter
supercoppa
bernardeschi
orsolini

Ultimi video

01:27
35' | Gol di Orsolini (Bologna-Inter 1-1)

Orsolini su rigore regala il pareggio al Bologna

48:57
Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

05:35
Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

02:28
Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

07:05
Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

05:16
Italiano: "La mazzata iniziale non ci ha disunito"

Italiano: "La mazzata iniziale non ci ha disunito"

03:51
Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.): gli highlights

Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.): gli highlights

01:33
Immobile e Ravaglia: "Emozione indescrivibile"

Immobile e Ravaglia: "Emozione indescrivibile"

01:23
Fabbian: "Vittoria del gruppo, ora testa al Napoli"

Fabbian: "Vittoria del gruppo, ora testa al Napoli"

01:59
Cesari: "Fallo su Bonny? Chiffi non vede nulla"

Cesari: "Fallo di Bonny? Chiffi non vede nulla"

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

03:05
59' | Chiffi assegna il rigore all'Inter, ma il Var lo cancella (Bologna-Inter 1-1)

Chiffi assegna il rigore all'Inter ma il Var lo cancella

02:02:27
Bologna-Inter: partita integrale

Bologna-Inter: partita integrale

00:35
L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi va ko, Orsolini urla: "Si è rotto la spalla"

01:27
35' | Gol di Orsolini (Bologna-Inter 1-1)

Orsolini su rigore regala il pareggio al Bologna

I più visti di Calcio

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"