Bernardeschi va ko, Orsolini urla: "Si è rotto la spalla"

Brutto ko per Federico Bernardeschi al 38' di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa italiana. L'attaccante rossoblù è caduto malamente a terra dopo uno scontro con Bonny e Thuram e si è procurato un infortunio alla spalla sinistra. Orsolini è stato tra i primi ad accorgersi di quanto fosse accaduto e ha avvisato immediatamente la panchina, urlando chiaramente a Italiano di sostituire il compagno: "Si è rotto la spalla", ha subito detto. Alla nostra Monica Vanali, Bernardeschi ha parlato di un problema alla clavicola, che sarà valutato nei prossimi giorni