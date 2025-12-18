Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". E ora pianifica l'incontro con l'Inter

Inzaghi, che aveva lasciato Milano dopo la dolorosa sconfitta per 5-0 in finale di Champions League, ha fatto il primo passo secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha contattato personalmente la dirigenza nerazzurra con un obiettivo distensivo: salutare i vecchi amici e chiudere i conti con il passato dopo mesi di silenzio. L'Inter alloggia al Four Seasons all'interno del Kingdom Center, a circa venti chilometri di distanza da Inzaghi. Da quanto filtra, le condizioni per un faccia a faccia ci sono tutte (l'Al Hilal non giocherà fino al 22 dicembre), anche se l'incontro dovrebbe avvenire in una sede neutrale e non nell'hotel della squadra milanese.