Maresca erede di Guardiola? L'indiscrezione bomba: il City pensa al "pupillo" se Pep lascia

Maresca come Mou: esultanza folle per il gol vittoria contro il Liverpool
Il Manchester City pensa a Enzo Maresca come erede di Guardiola: l'italiano è il pupillo del catalanodi Stefano Fiore
Pochi giorni dopo lo sfogo di Enzo Maresca, che aveva parlato di tensioni con la dirigenza del Chelsea citando le "peggiori 48 ore dal mio arrivo", dall'Inghilterra rimbalza una voce clamorosa che potrebbe spiegare molte cose. Secondo un'esclusiva di The Athletic, il tecnico italiano è infatti uno dei principali candidati valutati dal Manchester City nel caso in cui Pep Guardiola dovesse decidere di lasciare l'Etihad Stadium la prossima estate.
Per Maresca si tratterebbe del salto definitivo della carriera e di un ritorno a casa: l'italiano è stato infatti uno degli allievi prediletti del tecnico catalano, prima alla guida dell'Under 21 dei Citizens (2020-21) e poi come braccio destro di Guardiola nel 2022. Nonostante Pep abbia rinnovato il contratto fino al giugno 2027 poco più di un anno fa (novembre 2024), il Manchester City e il direttore sportivo Hugo Viana non vogliono farsi trovare impreparati. C'è una crescente aspettativa che questa possa essere davvero l'ultima stagione di Guardiola a Manchester e il club sta lavorando a un "piano di contingenza". La decisione finale verrà presa verosimilmente verso la fine della stagione, ma il profilo di Maresca è in cima alla lista.
Lo scenario resta fluido. Solo a metà ottobre, Guardiola aveva giurato fedeltà alla causa: "Qui sto bene, abbiamo ancora l'energia per continuare a vincere". Dall'altra parte, anche Maresca, dopo la frase che ha scosso l'ambiente Blues, ha provato a ricucire ribadendo di essere "assolutamente felice e impegnato" con il Chelsea. Ma il filo diretto tra Manchester e Londra resta caldissimo: se il maestro saluta, l'allievo è pronto a prenderne il trono.
