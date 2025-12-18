Maresca erede di Guardiola? L'indiscrezione bomba: il City pensa al "pupillo" se Pep lascia

Per Maresca si tratterebbe del salto definitivo della carriera e di un ritorno a casa: l'italiano è stato infatti uno degli allievi prediletti del tecnico catalano, prima alla guida dell'Under 21 dei Citizens (2020-21) e poi come braccio destro di Guardiola nel 2022. Nonostante Pep abbia rinnovato il contratto fino al giugno 2027 poco più di un anno fa (novembre 2024), il Manchester City e il direttore sportivo Hugo Viana non vogliono farsi trovare impreparati. C'è una crescente aspettativa che questa possa essere davvero l'ultima stagione di Guardiola a Manchester e il club sta lavorando a un "piano di contingenza". La decisione finale verrà presa verosimilmente verso la fine della stagione, ma il profilo di Maresca è in cima alla lista.