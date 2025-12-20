Sampdoria, obiettivo Salvatore Esposito per gennaio

La Sampdoria vuole provare a uscire dalle zone di bassa classifica in Serie B e per farlo punterà moltissimo sul mercato di gennaio. Il ds Mancini ha fatto capire che arriveranno rinforzi in tutti i reparti. Per il centrocampo, l'obiettivo numero uno dei blucerchiati è Salvatore Esposito. Il fratello di Pio è stato uno dei grandi protagonisti della sfiorata promozione in Serie A la scorsa stagione con lo Spezia. Quest'anno, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 12 presenze, un gol e due assist.