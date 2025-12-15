Tensione Chelsea-Maresca dopo le parole in conferenza, ma l'allenatore non è in bilico

Proprio questa mattina, l'allenatore dei Blues ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa di Lega (Carabao Cup) contro il Cardiff, in programma domani sera. "Ne ho già parlato e non ho niente da aggiungere", ha detto Maresca. "Siamo in un'epoca in cui tutti possono dire quello che pensano. Rispetto le opinioni delle persone, le vostre opinioni, ma non ho nulla da aggiungere". E poi aggiunge: "Ne ho già parlato e sono stato abbastanza chiaro. Niente di più. Il mio obiettivo è la partita di domani e raggiungere la semifinale", concludendo: "Quando voglio dire qualcosa sono molto chiaro. Ho detto quello che ho detto dopo la partita, è finita".