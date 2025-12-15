Tensione Chelsea-Maresca dopo le parole in conferenza, ma l'allenatore non è in bilico

Momenti di tensione in casa Blues, con l'allenatore italiano che ha attaccato la società dopo la vittoria contro l'Evertondi Martino Cozzi
© Getty Images
La vittoria sull'Everton ha portato sollievo sul campo, ma la burrascosa conferenza stampa post‑gara di Enzo Maresca ha sollevato più di un dubbio sul suo futuro sulla panchina del Chelsea. Nonostante i suoi Blues abbiano interrotto una striscia di quattro partite senza successi, e riscattato il ko subito a Bergamo in Champions League, a fine gara il tecnico italiano ha descritto le "ultime 48 ore" come le "peggiori" dal suo arrivo al club londinese, lamentando un mancato supporto nei confronti suo e della squadra.
Un attacco diretto alla dirigenza del Chelsea, anche se mai nominata direttamente. Maresca si è limitato a precisare che non intendeva criticare i tifosi, che al contrario ha ringraziato, chiarendo che le sue parole erano rivolte alle "molte persone che non ci hanno sostenuto". Dichiarazioni che hanno fatto emergere tensioni nel rapporto con i vertici del club e che ora alimentano sui tabloid inglesi speculazioni circa la sua permanenza a Stamford Bridge, scatenando un inevitabile toto-allenatori: tra i nomi suggeriti come possibile sostituto spunta quello di Oliver Glasner, attuale manager del Crystal Palace, il cui contratto scade la prossima estate e che ha fatto bene con i londinesi, ottenendo posizioni di classifica lodevoli nonostante risorse limitate. Mentre Maresca prova a stemperare i toni, i media locali continuano a interrogarsi sul rapporto tra allenatore e club, e su quanto queste frizioni possano influenzare la direzione sportiva nei prossimo futuro. Difficilmente il Chelsea cambierà in corsa, ma a fine anno verrà fatto il punto della situazione e verrà analizzato il biennio di Maresca alla guida del Chelsea. Le vittorie di Conference League e Mondiale per Club, per il momento, mette in una posizione discretamente solida l'allenatore italiano.
Proprio questa mattina, l'allenatore dei Blues ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa di Lega (Carabao Cup) contro il Cardiff, in programma domani sera. "Ne ho già parlato e non ho niente da aggiungere", ha detto Maresca. "Siamo in un'epoca in cui tutti possono dire quello che pensano. Rispetto le opinioni delle persone, le vostre opinioni, ma non ho nulla da aggiungere". E poi aggiunge: "Ne ho già parlato e sono stato abbastanza chiaro. Niente di più. Il mio obiettivo è la partita di domani e raggiungere la semifinale", concludendo: "Quando voglio dire qualcosa sono molto chiaro. Ho detto quello che ho detto dopo la partita, è finita".