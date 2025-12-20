Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, Schieder: "Grande gara, mia e dell'intera squadra"

20 Dic 2025 - 14:37

"Per me è davvero la gara di casa, abito a un quarto d'ora da qui e sono davvero felice di essere sul podio. A maggior ragione con un amico al fianco come Franjo Von Allmen". Terzo podio in carriera per Florian Schieder: dopo i due secondi posti sulla Streif di Kitzbühel, l'azzurro vola sulla Saslong e centra il terzo posto, terzo podio consecutivo per il team azzurro nella tappa della Val Gardena. Schieder primo alle spalle degli elvetici Von Allmen e Odermatt. "Oggi era difficile per tutti: si andava veloce e in pochi non hanno sbagliato. Nel Ciaslat mi sentivo sulla linea giusta, ma la velocità non mi sembrava altissima e non mi aspettavo il terzo posto. Una grande gara, mia e per tutta la squadra. Siamo lì davanti a lottare: dobbiamo provare ad andare a prendere gli svizzeri, ma per ora va bene così. Un altro grande risultato per tutti noi e i fan italiani possono sperare anche in vista di febbraio". 

Ultimi video

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:40
Biathlon: Wierer: "È stata una pursuit molto stancante"
16:32
Biathlon, CdM: Wierer terza nell'inseguimento a Le Grand Bornard
15:23
Volley, De Giorgi: "2025 storico, obiettivo lottare sempre per medaglie"
14:37
Sci, Schieder: "Grande gara, mia e dell'intera squadra"
14:22
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Nessun pronostico, importante arrivare preparati"