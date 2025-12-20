Sci, Schieder: "Grande gara, mia e dell'intera squadra"

"Per me è davvero la gara di casa, abito a un quarto d'ora da qui e sono davvero felice di essere sul podio. A maggior ragione con un amico al fianco come Franjo Von Allmen". Terzo podio in carriera per Florian Schieder: dopo i due secondi posti sulla Streif di Kitzbühel, l'azzurro vola sulla Saslong e centra il terzo posto, terzo podio consecutivo per il team azzurro nella tappa della Val Gardena. Schieder primo alle spalle degli elvetici Von Allmen e Odermatt. "Oggi era difficile per tutti: si andava veloce e in pochi non hanno sbagliato. Nel Ciaslat mi sentivo sulla linea giusta, ma la velocità non mi sembrava altissima e non mi aspettavo il terzo posto. Una grande gara, mia e per tutta la squadra. Siamo lì davanti a lottare: dobbiamo provare ad andare a prendere gli svizzeri, ma per ora va bene così. Un altro grande risultato per tutti noi e i fan italiani possono sperare anche in vista di febbraio".