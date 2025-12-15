Premier League: otto gol e tanto spettacolo, il Bournemouth ferma il Manchester United

Non è mai una partita banale, col Manchester United in campo, e i Red Devils non si smentiscono nel Monday Night: è 4-4 contro il Bournemouth. Gli uomini di Amorim spingono sin dal via, rendendosi pericolosi con Amad Diallo e Bruno Fernandes. Chances anche per Mount e Casemiro, e al 13' ecco il gol: Petrovic va in tilt sulla pressione di Cunha, segna Diallo da due passi. Cunha e Mbeumo flirtano col bis, mentre Lammens evita il gol di Tavernier. Il Bournemouth pareggia comunque al 40', quando lo scatenato Semenyo salta tutti e deposita alle spalle del belga. La parità non dura, visto che Casemiro riporta avanti lo United nel recupero: corner e testa del brasiliano, già vicinissimo al gol pochi istanti prima. La partita è però folle e, trentotto secondi dopo l'avvio della ripresa, ecco il 2-2. Le Cherries colpiscono con Evanilson, che buca la retroguardia rivale, e al 52' passano in vantaggio grazie alla punizione di Tavernier.