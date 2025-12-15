Premier League: otto gol e tanto spettacolo, il Bournemouth ferma il Manchester United

Il Monday Night finisce 4-4, Kroupi riacciuffa i Red Devils dopo la rimonta. Niente quarto posto per Amorimdi Redazione
La 16a gionrata della Premier League si chiude all'insegna dei gol e dello spettacolo. Il Manchester United e il Bournemouth danno infatti vita a un match senza esclusione di colpi, che si conclude sul punteggio di 4-4. I Red Devils vanno due volte in vantaggio e si fanno riprendere in altrettante occasioni, finendo anche sotto: Bruno Fernandes e Cunha la ribaltano nel giro di due minuti, ma Kroupi sigilla il definitivo pareggio all'84'.
Non è mai una partita banale, col Manchester United in campo, e i Red Devils non si smentiscono nel Monday Night: è 4-4 contro il Bournemouth. Gli uomini di Amorim spingono sin dal via, rendendosi pericolosi con Amad Diallo e Bruno Fernandes. Chances anche per Mount e Casemiro, e al 13' ecco il gol: Petrovic va in tilt sulla pressione di Cunha, segna Diallo da due passi. Cunha e Mbeumo flirtano col bis, mentre Lammens evita il gol di Tavernier. Il Bournemouth pareggia comunque al 40', quando lo scatenato Semenyo salta tutti e deposita alle spalle del belga. La parità non dura, visto che Casemiro riporta avanti lo United nel recupero: corner e testa del brasiliano, già vicinissimo al gol pochi istanti prima. La partita è però folle e, trentotto secondi dopo l'avvio della ripresa, ecco il 2-2. Le Cherries colpiscono con Evanilson, che buca la retroguardia rivale, e al 52' passano in vantaggio grazie alla punizione di Tavernier.
Cunha e Mbeumo sfiorano il pari e allora Amorim, che non può perdere, lancia l'assalto: si passa al 4-2-4, dentro anche Sesko. La mossa ha esito, visto i Red Devils ribaltano il risultato e volano sul 4-3 in due minuti. Prima segna Bruno Fernandes su punizione (77'), poi un rimpallo con Truffert mette Cunha in condizione di segnare il quarto gol (79'). Non c'è però pace per lo United, che si fa raggiungere ancora da Kroupi (84') e rischia addirittura di perderla, con Lammens a evitare la rete di Brooks. Un match spettacolare e ricco di colpi di scena finisce dunque 4-4, Amorim manca la chance di agganciare il Chelsea al quarto posto: Red Devils quinti con Crystal Palace, Liverpool e Sunderland a quota 26 punti. Sesta gara senza vittorie per il Bournemouth, che sale a quota 21 punti.