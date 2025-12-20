Supercoppa al veleno: Allegri "ride" delle accuse del Napoli, ma per gli insulti a Oriali è in arrivo una multa

Un caos totale, con Oriali che — secondo la panchina milanista — avrebbe provocato Allegri ridendogli in faccia, e Conte costretto a fare paradossalmente da paciere mentre volavano accuse reciproche su fuorigioco e falli (incluso un colpo di Maignan a Politano). La tensione è proseguita nel tunnel: Allegri è scappato via senza stringere la mano a Conte, mentre Oriali urlava negli spogliatoi un minaccioso "Non finisce qui".