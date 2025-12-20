Logo SportMediaset

Calcio
Coppa Italia
i retroscena

Supercoppa al veleno: Allegri "ride" delle accuse del Napoli, ma per gli insulti a Oriali è in arrivo una multa

Retroscena sulla lite in Supercoppa: le frasi di Allegri a Oriali e la posizione del Giudice Sportivo

di Stefano Fiore
20 Dic 2025 - 09:16

I veleni della semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli, in particolare la lite tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali, portano nuovi retroscena. Dal fronte rossonero, che ha deciso di restare in silenzio derubricando tutto a questioni di campo - come d'altronde aveva detto lo stesso tecnico livornese dopo la partita - filtra un'indiscrezione che racconta molto dello stato d'animo di Max: alla lettura della nota ufficiale del club azzurro, secondo Tuttosport Allegri si sarebbe fatto una risata.

"Leccapiedi" e riferimenti all'età: la ricostruzione dello scontro

 Ma cosa è successo davvero a bordo campo? I retroscena emersi nelle ultime ore dipingono un quadro di nervosismo estremo, sfuggito di mano anche all'arbitro Zufferli. La miccia si accende alla mezz'ora per un fallo di Rabiot su Politano non sanzionato col giallo. Antonio Conte urla "Ma basta!", il suo braccio destro Gabriele Oriali scatta per protestare e lì Allegri perde le staffe. Le telecamere e i testimoni hanno colto frasi pesanti, riportate da diversi quotidiani: il tecnico rossonero avrebbe apostrofato il campione del mondo dell'82 con il termine "leccapiedi", aggiungendo riferimenti poco eleganti alla sua età avanzata.

Un caos totale, con Oriali che — secondo la panchina milanista — avrebbe provocato Allegri ridendogli in faccia, e Conte costretto a fare paradossalmente da paciere mentre volavano accuse reciproche su fuorigioco e falli (incluso un colpo di Maignan a Politano). La tensione è proseguita nel tunnel: Allegri è scappato via senza stringere la mano a Conte, mentre Oriali urlava negli spogliatoi un minaccioso "Non finisce qui".

Il Giudice verso la multa

 La vicenda avrà inevitabilmente strascichi federali. Il Giudice Sportivo ha già visionato gli atti e il referto arbitrale. L'ipotesi più accreditata che filtra dai corridoi della giustizia sportiva non è quella della squalifica per Allegri. Si va, con ogni probabilità, verso una multa

Milan-Lazio, finale incandescente: Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata

