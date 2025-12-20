Logo SportMediaset

Calcio

Ranieri: "La mia Roma un gruppo d'oro, con la Juve partita molto importante"

20 Dic 2025 - 14:24
© Getty Images

© Getty Images

"I miei sogni si sono realizzati tutti e sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. Poi i sogni ci sono sempre, perchè smettere di sognare vuol dire aver chiuso. Io ho ancora tanti sogni da realizzare, ma bisogna lavorare duramente per raggiungerli". Così l'ex allenatore della Roma Claudio Ranieri a margine della cerimonia degli 'Oscar dello Sport' al Salone d'Onore del Coni. Cosa ha significato la cavalcata della Roma dello scorso anno. "Ho avuto dei ragazzi d'oro, dietro a noi sempre 60mila persone all'Olimpico. L'avevo detto quando sono arrivato: da solo non ce la faccio, ho bisogno dell'aiuto di tutti. E i tifosi ci sono stati dietro, ci hanno spinto e sostenuto", ha ammesso Ranieri. Su che premio darebbe alla Roma per questo 2025, l'ex tecnico oggi dirigente del club ha glissato: "Oggi c'è una partita molto importante, ma lasciamo stare la Roma perchè siamo in un altro contesto". Infine sul significato del 'Premio Italiani nel Mondo' ricevuto oggi. "Significa tanto, mi inorgoglisce tanto essere un italiano che si è fatto apprezzare nel mondo. Ma ci sono anche tanti altri campioni che hanno fatto la storia dell'Italia all'estero", ha concluso.

