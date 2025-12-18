Ecuador sotto shock: ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida. Freddato dai sicari a Guayaquil

Il dramma si è consumato intorno alle 16:30 locali nel quartiere Samanes 4, nella zona nord di Guayaquil. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Nazionale, che ha immediatamente isolato la scena del crimine avviando le indagini, Pineida si trovava all'esterno di una macelleria quando è scattata la trappola. Un commando di sicari armati ha aperto il fuoco contro di lui e un'altra persona: per il calciatore non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo crivellato dai proiettili, mentre la seconda vittima dell'agguato è rimasta ferita. La conferma ufficiale dell'identità è arrivata poco dopo direttamente dal Ministero dell'Interno.