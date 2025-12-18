Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
BRASILE

Davide Ancelotti, addio al Botafogo dopo soli 5 mesi: esonerato "per aver difeso il suo staff"

Finisce l'avventura di Davide Ancelotti in Brasile: esonerato dal Botafogo. I motivi del licenziamento

di Redazione
18 Dic 2025 - 09:28

Il primo incarico da capo allenatore di Davide Ancelotti si conclude con un esonero amaro e prematuro. L'avventura brasiliana del figlio di Carlo, attuale commissario tecnico della Seleçao, è naufragata dopo appena cinque mesi dal suo arrivo a Rio de Janeiro. Il Botafogo ha comunicato ufficialmente la decisione di sollevare dall'incarico il tecnico trentaseienne, il cui contratto sarebbe dovuto scadere nel dicembre 2026, al termine di una serie di incontri svoltisi in mattinata. Sebbene i risultati deludenti abbiano pesato sul giudizio complessivo, a far precipitare la situazione sarebbe stato un braccio di ferro interno con la dirigenza.

Risultati deludenti e troppi infortuni

 Il bilancio sportivo non ha certamente aiutato la posizione dell'ex assistente di Real Madrid e Napoli. Chiamato a difendere i titoli conquistati nella stagione precedente, il Botafogo ha chiuso il campionato brasiliano solo al sesto posto, distanziato di ben 16 punti dai rivali del Flamengo campioni, ed è stato eliminato agli ottavi di finale della Copa Libertadores per mano della LDU di Quito. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale O Globo, l'analisi della società sul lavoro di Davide era stata inizialmente positiva, ma condizionata da un problema evidente: l'altissimo numero di infortuni muscolari registrati durante la gestione dell'italiano.

Il "no" al licenziamento del preparatore

 Il vero motivo della rottura definitiva risiederebbe proprio nella gestione atletica. Il consiglio di amministrazione del club aveva individuato nel preparatore atletico Luca Guerra, uomo di fiducia di Ancelotti, il principale responsabile dei troppi stop fisici dovuti ai carichi di lavoro, chiedendone senza mezzi termini il licenziamento. Sebbene in un primo momento sembrasse che il tecnico avesse accettato l'imposizione societaria per salvare la panchina, Davide Ancelotti ha poi deciso di non rinunciare a un membro fondamentale del suo staff. Il rifiuto di sacrificare il suo collaboratore ha portato a una frattura insanabile con la dirigenza, che ha optato per la risoluzione immediata del contratto.

Ancelotti, primo ko con il Brasile: il tecnico italiano è una furia

1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

davide ancelotti
esonerato
botafogo
perche

Ultimi video

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

01:31
Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

01:18
De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

00:43
De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

01:13
Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

03:39

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

01:49
Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

Bologna, Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

01:30

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

01:11
DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

I più visti di Calcio Estero

Safonov para quattro rigori! Psg campione per la prima volta, Flamengo ko

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

Inzaghi chiama l'Inter: vediamoci! | Vita da sogno a Riad: "Un paradiso"

GIGIO DONNARUMMA, MAN CITY

Fifa Awards 2025, Donnarumma miglior portiere al mondo: "Spero di fare ancora di più"

Il Botafogo esonera Davide Ancelotti dopo soli 5 mesi: i motivi dell'addio

Il Psg per la storia, il Flamengo per il bis: in palio l'ultimo trofeo dell'anno

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:17
Safonov eroe del Psg: svelato il segreto dietro ai rigori parati
11:12
Ecuador, ucciso a Guayaquil il calciatore Mario Pineida
10:03
Champions donne, Canzi (Juve): "I play-off un buon traguardo"
09:30
Champions donne: Juve perde, ora ai play-off con Wolfsburg o Paris Fc
23:49
Coppa del Re, Real Madrid e Atletico Madrid agli ottavi