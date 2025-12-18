Davide Ancelotti, addio al Botafogo dopo soli 5 mesi: esonerato "per aver difeso il suo staff"

Il primo incarico da capo allenatore di Davide Ancelotti si conclude con un esonero amaro e prematuro. L'avventura brasiliana del figlio di Carlo, attuale commissario tecnico della Seleçao, è naufragata dopo appena cinque mesi dal suo arrivo a Rio de Janeiro. Il Botafogo ha comunicato ufficialmente la decisione di sollevare dall'incarico il tecnico trentaseienne, il cui contratto sarebbe dovuto scadere nel dicembre 2026, al termine di una serie di incontri svoltisi in mattinata. Sebbene i risultati deludenti abbiano pesato sul giudizio complessivo, a far precipitare la situazione sarebbe stato un braccio di ferro interno con la dirigenza.