Premier League: Chelsea e Liverpool ritrovano la vittoria, ko Everton e Brighton

CHELSEA-EVERTON 2-0

L’Everton fa tappa a Stamford Bridge per il match contro il Chelsea, che ritrova Cole Palmer: l’inglese viene schierato titolare da Maresca, tornando a giocare davanti al proprio pubblico per la prima volta dal 17 agosto scorso (1ª giornata di campionato). Proprio il numero 10 dei Blues stappa l’incontro al 21’, quando sfrutta al meglio il filtrante di Malo Gusto e segna l’1-0 col suo delizioso mancino. Garnacho manca quindi il raddoppio tre minuti più tardi, mentre Tarkowski va vicino al pareggio al 38’. Ad andare a segno è allora di nuovo il Chelsea: dopo l’assist, Malo Gusto si regala anche un gol, facendo 2-0 nel recupero del primo tempo. Sempre Garnacho torna poi a farsi pericolo a inizio ripresa, mentre Grealish impegna Sanchez al 67’. Dalla parte opposta è quindi Reece James a testare i guantoni di Pickford direttamente su calcio di punizione, con il palo a negare invece la gioia del gol a Ndiaye all’87’. Il Chelsea vince, dunque, 2-0 e sale a 28 punti, ritrovando il successo in Premier League dopo quasi un mese. A 24 punti resta l’Everton.



LIVERPOOL-BRIGHTON 2-0

Il Liverpool ospita il Brighton ad Anfield, dove si rivede in panchina Salah, dopo l’esclusione punitiva dalla trasferta di Champions League in casa dell’Inter. I Reds approcciano la gara con una veemenza pazzesca e segnano l’1-0 dopo appena 47 secondi: a siglare il vantaggio è il solito Ekitike, con un destro potente. Alisson nega quindi il pari a Diego Gomez al 14’, mentre al 26’ Slot è costretto a togliere dal campo Joe Gomez per infortunio: al suo posto entra quindi Salah, il cui ingresso viene accompagnato dagli applausi e dai cori d’incoraggiamento da parte dei tifosi di casa. L’egiziano sembra subito particolarmente ispirato e alla mezz’ora contribuisce a costruire l’azione che porta il Liverpool a un passo dal raddoppio: Ekitike va a centimetri dalla doppietta personale. Il francese è immarcabile e, dopo il palo scheggiato da Diego Gomez in apertura di secondo tempo, timbra il 2-0 al 60’: l’ex Eintracht Francoforte incorna Verbruggen, sul corner battuto perfettamente da Salah. Nel finale, Slot dedica qualche minuto in campo anche a Chiesa, mentre Hurzeler fa lo stesso con Milner: il grande ex della gara viene applaudito dal popolo di Anfield. Proprio Chiesa offre quindi a Salah il pallone per il 3-0, ma l’ex Roma manca la porta al 93’. Il Liverpool vince comunque 2-0, portandosi a 26 punti. Il Brighton & Hove Albion rimane invece a 23 punti.