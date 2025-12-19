Logo SportMediaset

Cristiano Ronaldo infiamma Instagram: fisico statuario e addominali d'acciaio "dopo la sauna"

19 Dic 2025 - 11:41
Per Cristiano Ronaldo il tempo sembra essere una variabile irrilevante. Il fuoriclasse portoghese è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per un gol o un record infranto sul campo, bensì per uno scatto social. Con una didascalia essenziale, "Dopo la sauna", CR7 ha condiviso su Instagram un'immagine che testimonia, ancora una volta, la sua dedizione maniacale alla cura del corpo. La foto non lascia spazio all'immaginazione: Ronaldo appare in piedi, indossando solamente un paio di slip, mettendo in mostra una condizione atletica impressionante. Muscoli tirati a lucido, quadricipiti potenti e la proverbiale "tartaruga" addominale scolpita come nel marmo.

Ronaldo e Georgina sposi nel 2026 a Madeira. Lei scherza: "L'anello? Il minimo dopo 10 anni"

