Golden Trail Series: grandi firme e grandi numeri, Elazzaoui e Florea le stelle del 2025

Il circuito internazionale targato Salomon chiude con successo una stagione-chiave dal punto di vista della copertura mediaticadi Stefano Gatti
© Golden Trail World Series Press Office
GOLDEN TRAIL WORLD SERIES - UN 2025 DA RECORD
Le Golden Trail World Series (GTWS) 2025 si sono concluse nel weekend centrale dello scorso mese di 12 ottobre con la Ledro Sky Trentino Grand Finale in Italia con un bilancio di 9300 atleti totali in rappresentanza di 63 nazionalità diverse. A spuntarla nella classifica finale sono stati il marocchino Elhousine Elazzaoui (NNormal) e la rumena Madalina Florea (Scott Running). Oltre dal punto di vista della competizione, numeri di primissimo livello anche in termini di copertura televisiva e engagement digitale. Il circuito GTWS ha visitato otto Paesi di tre continenti (Europa, Asia e Americhe), coprendo oltre 240 chilometri di gare e più di 16mila metri di dislivello positivo nell’arco di nove gare: otto di regular season e la finalissima italiana. Per quanto riguarda il libro dei record, Elazzaoui ha fatto la storia conquistando il suo secondo titolo assoluto consecutivo con un punteggio perfetto di mille punti (il massimo possibile), affiancando gli elvetici Rémi Bonnet (Salomon) e Maude Mathys (Asics) oltre al norvegese Stian Angermund (Norvegia) a quota due titoli complessivi nell’albo d’oro del circuito internazionale di trailrunning “targato” Salomon. Con lui sul podio i due compagni di squadra-rivali della corazzata Run2gerther On Trail: il keniano Patrick Kipngeno (secondo a quota 953 punti) e il suo connazionale Philemon Onbogo Kiriago, terzo con 892. Tra le donne, sul podio finale con la neocampionessa Florea sono salite la spagnola Sara Alonso (Asics), seconda con 913 punti e la statunitense Lauren Gregory (Nike ACG), terza a quota 878. Per quanto riguarda l'Italia, sono due portacolori Brooks Trailrunners i migliori dei nostri sia a livello maschile che a livello femminile, entrambi nella top ten del circuito. Tra gli uomini il miglior piazzamento finale è quello dell'altoatesino Daniel Pattis (Brooks Trailrunners) che ha sfiorato la top five (sesto). Nono posto invece tra le donne per la intramontabile valtellinese Alice Gaggi, unica italiana nella top ten femminile. Da ricordare anche il nono posto dell'altrettanto esperto Tra i primi Cesare Maestri (Nike ACG) e la tredicesima posizione finale di Alice Minetti (Team Kailas Fuga).
Tutta la storia e i momenti salienti delle stagione culminata con la finalissima sulle montagne del Trentino (la seconda nel nostro Paese dopo quella 2023 in Liguria) e le interviste esclusive ai protagonisti possono essere rivisitati nel documentario Unfinished Business, disponibile sul canale YouTube GTWS.
© Golden Trail World Series Press Office
COPERTURA DA RECORD E TRASMISSIONI IMMERSIVE
Innovare nell'esperienza di trasmissione in diretta è stato uno degli obiettivi chiave delle Golden Trail World Series in questa stagione, con l'obiettivo di mostrare la corsa sui sentieri in modo più dinamico e immersivo. Oltre alle riprese dal vivo, le trasmissioni includevano interviste e capsule pedagogiche su formazione e performance. Visivamente sono state introdotte nuove grafiche e mappe 3D, insieme a classifiche virtuali per aiutare il pubblico a seguire più facilmente. I progressi tecnologici come i droni a rilancio e 4G, Starlink e aggregazione WiFi hanno migliorato significativamente il flusso di produzione. Nel 2025 sei eventi hanno avuto copertura in diretta. Dopo ogni gara, gli spettatori hanno avuto a disposizione in tempi brevi un programma completo di 23 minuti di highlights, oltre ad un riepilogo finale della stagione. Nel complesso, GTWS ha raggiunto un nuovo record di ore di trasmissione, superando le 67 ore di contenuti televisivi lineari e on-demand e generando quasi 18 milioni di visualizzazioni esclusivamente sulle piattaforme WBD (HBO Max, Eurosport, discovery+ e TNT Sports). Oltre a WBD, il circuito GTWS ha goduto di una vasta esposizione internazionale in novanta territori, raggiungendo un pubblico potenziale di 687 milioni di persone tramite emittenti in tutti e cinque i continenti, tra cui FloSports (USA e Canada), ClaroSports (Pan-America), SuperSport (in Africa), Sky (Nuova Zelanda), Fox Sports (Australia), J-Sports (Giappone), iQiYi e Run yes (Cina), oltre ad altri canali europei di lunga data.
© Golden Trail World Series Press Office
CONNETTERSI CON I FANS OLTRE LA TELEVISIONE
Oltre alla televisione e allo streaming, la stagione è stata anche amplificata da un'ampia copertura nell'ecosistema digitale e sociale GTWS, avvicinando i fans all'azione e agli atleti, attirando al contempo nuovi pubblici al trailrunning. La narrazione delle gare e quella dei loro protagonisti è stata uno dei pilastri chiave della comunicazione nel 2025. Attraverso la creazione e la pubblicazione di contenuti che approfondiscono le storie degli atleti, insieme ad articoli guidati dalle tendenze e pedagogici che offrono uno sguardo dietro le quinte del funzionamento della competizione, le GTWS hanno rafforzato il legame con gli appassionati. I contenuti d'azione restano il principale richiamo per i fans, con diversi video che superano i tre milioni di visualizzazioni. Due esempi calzanti sono la folle discesa in discesa del francese Pierre Galbourdin (Brooks Trailrunners) in Austria e il rapidissimo pit stop del keniano Patrick Kipngeno (Run2gether On Trail) in Messico per risolvere un problema ad una scarpa. Durante l'anno, sono stati pubblicati più di mille post (mai così tanti) sulle piattaforme social ufficiali di GTWS (TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e Strava). La comunità globale di GTWS supera ormai i 465mila appassionati di trailrunning (+24% rispetto al 2024) e solo nel 2025 ha generato oltre 90 milioni di visualizzazioni video (+83%) e 2,7 milioni di interazioni (+26%) sui suoi account ufficiali.
© Golden Trail World Series Press Office
La comunità del trailrunning ha anche un punto d'incontro dedicato al GTWS Strava Club, rilanciato nel 2025, che ha ottenuto il badge ufficiale di verifica. Il suo obiettivo è fornire ai fans strumenti per esplorare i circuiti ufficiali GPX di ogni gara, scoprire i segmenti più iconici del circuito e godersi post esclusivi che offrono approfondimenti e attività dei loro atleti preferiti. La pagina web ufficiale delle Golden Trail World Series ha inoltre confermato la sua costante crescita e rimane un pilastro essenziale dell'ecosistema digitale della competizione. È il punto di riferimento chiave dei fans per controllare le classifiche aggiornate, accedere alle informazioni sugli eventi e seguire le gare in tempo reale grazie alla funzionalità di live-timing, che è diventata uno strumento cruciale per l'esperienza degli appassionati.
© Golden Trail World Series Press Office
UNA COPERTURA GLOBALE
Più di 250 giornalisti sono stati accreditati per le gare della Golden Trail World Series in questa stagione. Questa copertura on site è stata ulteriormente amplificata dai media che hanno seguito la competizione a distanza, oltre che da comunicati stampa distribuiti in cinque lingue con anteprime dettagliate e resoconti di ogni gara. Una selezione personalizzata di immagini e interviste agli atleti è stata inoltre distribuita ai giornalisti internazionali, fornendo contenuti curati per supportare e migliorare la copertura mediatica globale della serie. Tutti i beni e le informazioni mediatiche sono disponibili nel nuovo centro mediatico dedicato sviluppato per i giornalisti. Dopo una stagione eccezionale, i tifosi possono aspettarsi ancora di più nell'anno a venire. GTWS sta preparando nuove innovazioni per le trasmissioni televisive, nuovi contenuti sia per eventi live che per piattaforme digitali, e un calendario ricco di sorprese. Il calendario ufficiale del 2026 sarà annunciato molto presto e presenterà diversi nuovi circuiti mentre GTWS continua a offrire lo spettacolo di trailrunning più importante al mondo.
© Golden Trail World Series Press Office
Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rappresenta il portafoglio di marchi, canali e piattaforme sportive di WBD in Europa. Collettivamente coinvolge 130 milioni di persone ogni mese, raggiungendo fan e ampio pubblico in più di 200 mercati e in 20 lingue su tutte le piattaforme dove i consumatori trasgono tempo: TV in chiaro, pay-TV, streaming, online e social. WBD Sports Europe include i marchi di consumo molto amati Eurosport e TNT Sports nel Regno Unito e in Irlanda, oltre a programmi sportivi e contenuti sulle reti televisive in chiaro di WBD e streaming su HBO Max* e discovery+. Collegano il pubblico ai più grandi eventi sportivi del mondo. Questo include il fatto di essere la sede dei Giochi Olimpici in Europa; Grande Slam nel tennis; i Grandi Giri del ciclismo, oltre 1.000 trasmissioni cicliste in diretta all'anno, la WHOOP UCI Mountain Bike World Series; il PGA TOUR tutto l'anno in alcuni mercati; La Corsa Oceanica; il Snooker World Tour; il Campionato Mondiale di Formula E FIA ABB; il Campionato Mondiale di Endurance FIM, il FIM Speedway GP, lo Speedway of Nations e la Coppa del Mondo di Speedway; ogni importante evento di sport invernali, Campionato del Mondo e Coppa del Mondo. WBD Sports Europe completa un'offerta completa a 360° con la sua divisione Events management and promotion, che supervisiona 35+ eventi in quattro campionati globali ogni anno e ha ottenuto la certificazione ISO20121 per la sostenibilità delle pratiche di gestione degli eventi.
*HBO Max è disponibile in Europa in Francia, Grecia, Iberia, Paesi Nordici, Turchia, Europa centrale e orientale, Belgio e Paesi Bassi. discovery+ è la piattaforma di streaming per Germania, Austria, Italia e Regno Unito in vista del lancio di HBO Max nel 2026.
Salomon è il moderno marchio di lifestyle degli sport di montagna che crea calzature, abbigliamento e attrezzature per sport invernali innovativi, premium e autentiche nelle Alpi francesi. Al Centro di Design di Annecy, designer, ingegneri e atleti si intrecciano per plasmare il futuro dello sport e della cultura. A Salomon esistiamo per liberare il meglio delle persone attraverso gli sport di montagna.
© Golden Trail World Series Press Office