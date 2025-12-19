Golden Trail Series: grandi firme e grandi numeri, Elazzaoui e Florea le stelle del 2025

Innovare nell'esperienza di trasmissione in diretta è stato uno degli obiettivi chiave delle Golden Trail World Series in questa stagione, con l'obiettivo di mostrare la corsa sui sentieri in modo più dinamico e immersivo. Oltre alle riprese dal vivo, le trasmissioni includevano interviste e capsule pedagogiche su formazione e performance. Visivamente sono state introdotte nuove grafiche e mappe 3D, insieme a classifiche virtuali per aiutare il pubblico a seguire più facilmente. I progressi tecnologici come i droni a rilancio e 4G, Starlink e aggregazione WiFi hanno migliorato significativamente il flusso di produzione. Nel 2025 sei eventi hanno avuto copertura in diretta. Dopo ogni gara, gli spettatori hanno avuto a disposizione in tempi brevi un programma completo di 23 minuti di highlights, oltre ad un riepilogo finale della stagione. Nel complesso, GTWS ha raggiunto un nuovo record di ore di trasmissione, superando le 67 ore di contenuti televisivi lineari e on-demand e generando quasi 18 milioni di visualizzazioni esclusivamente sulle piattaforme WBD (HBO Max, Eurosport, discovery+ e TNT Sports). Oltre a WBD, il circuito GTWS ha goduto di una vasta esposizione internazionale in novanta territori, raggiungendo un pubblico potenziale di 687 milioni di persone tramite emittenti in tutti e cinque i continenti, tra cui FloSports (USA e Canada), ClaroSports (Pan-America), SuperSport (in Africa), Sky (Nuova Zelanda), Fox Sports (Australia), J-Sports (Giappone), iQiYi e Run yes (Cina), oltre ad altri canali europei di lunga data.