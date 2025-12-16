Logo SportMediaset

Calcio
il premio

Fifa Awards 2025, Donnarumma miglior portiere al mondo: "Spero di fare ancora di più"

Dopo Buffon nel 2017, Gigio conquista il premio più ambito al termine di una stagione sugellata da numerosi successi in Francia ed Europa

16 Dic 2025 - 15:53
Gianluigi Donnarumma ha vinto il Best Fifa Award 2025 come miglio portiere dell'anno. L'estremo difensore azzurro, oggi in forza al Manchester City, ha battuto la concorrenza di altri grandi portieri come Alisson, Courtois, Emiliano Martinez, Neuer, David Raya, Yann Sommer e Wojciech Szczesny, diventando il primo italiano a vincere il premio dopo Buffon nel 2017. Ad annunciare la vittoria sui social è stato il presidente Fifa Gianni Infantino, che ha virtualmente passato il premio a Donnarumma che si è detto onorato per il riconoscimento: "È un vero onore ricevere questo premio, sono molto contento. Spero di continuare così e di poter fare ancora di più".

Al sito ufficiale dei citizens ha poi aggiunto: "È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione. Vincere la Champions League con il Psg è stato un momento che rimarrà per sempre nella mia memoria, ed è emozionante essere premiato per il mio ruolo nei successi ottenuti in questo 2025. Sono felice per questo riconoscimento e ora lavorerò per raggiungere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City".

Dopo un grande anno, fatto di successi e trofei in Francia e in Europa (vittoria di Ligue 1, Coupe de France e Trophée des Champions, ma anche successo in Champions League col Psg e il secondo posto al Mondiale per Club prima di passare al City), Gigio conclude l'anno col premio più ambito.

 
fifa awards
donnarumma

