Basket, Serie A: Cantù-Milano disponibile gratis su Lbatv

19 Dic 2025 - 13:10

La partita tra Acqua S.Bernardo Cantù ed EA7 Emporio Armani Milano, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20, sarà disponibile gratuitamente (previa registrazione) su LBATV. Lo comunica la Lega Basket in una nota.

