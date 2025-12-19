Napoli, nei big match sale in cattedra Conte: 'telecomanda' i suoi e 'gioca' con gli avversari

Quando il mare è in tempesta dev'essere il capitano a portare i suoi fuori dalla bufera. Una descrizione che ricalca alla perfezione quello che Antonio Conte sta facendo al Napoli: il tecnico salentino nelle grandi partite si esalta e tira fuori qualcosa in più. E lo score azzurro nei big match in questa prima parte di stagione ne è la cartina tornasole: le uniche sconfitte contro grandi sono arrivate a Milano contro il Milan e a Manchester contro il City. Per il resto soltanto vittorie contro Inter, Roma e Juventus.