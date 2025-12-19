Torino, per Baroni uomini contati in difesa contro il Sassuolo

Con l'infermeria svuotata e senza squalificati, il Torino è comunque in emergenza in vista della trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La difesa granata, infatti, ha perso Coco e Masina, entrambi in Coppa d'Africa con Guinea Equatoriale e Marocco. Così il tecnico Baroni ha le scelte obbligate nel reparto arretrato: davanti a Paleari, verso la conferma da titolare, il terzetto sarà formato necessariamente da Tameze, Maripan e Ismajli. In attacco, invece, sono in tre per due posti, con Adams, Simeone e Zapata a duellare per partire dal primo minuto. Anche a centrocampo l'allenatore può scegliere, insieme ad Asllani e Vlasic se la giocano Casadei, Anjorin e Gineitis, mentre sulle corsie esterne è favorita la coppia Pedersen-Lazaro.