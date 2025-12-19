De Sanctis: "Sport paralimpico ha espresso il 10% del potenziale"

"Ci sono voluti tanti anni per capire l'importanza dello sport, l'attività sportiva cambia il volto delle cose. Lo sport paralimpico ha espresso appena il 10% del suo potenziale. Questo settore ha bisogno delle istituzioni sportive e politiche, cercheremo di collaborare affinché tutti i disabili possono fare sport. Dobbiamo ancora fare tantissimo per la pratica paralimpica: molti impianti in Italia sono inaccessibili e non consentono la pratica alle persone con disabilità. Siamo ancora leggermente distanti dai Paesi anglosassoni, ma siamo sulla strada giusta per cercare di diventare un paese con spazi accessibili a tutti". Così Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, durante il convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani e futuro: strategie condivise per le nuove generazioni". Presente all'evento anche Maria Cecilia Morandini, presidente Asc, che sottolinea come "è importante che i giovani partecipino e che ci permettano di percepire le necessità per trasformare lo sport anche in uno strumento di inclusione permettendo un'ampia fruizione da parte di tutti", mentre Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio ammette come "il valore dello sport risiede anche nella capacità di riqualificare spazi urbani, creare nuove professionalità e offrire percorsi concreti di crescita e occupazione. Principio che vedremo esprimersi al massimo delle potenzialità durante le Olimpiadi di Milano Cortina", conclude.