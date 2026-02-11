L'ADDIO

De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia: risoluzione consensuale

Nella notte il ribaltone, il tecnico italiano lascia la panchina dell'OM. La terribile sconfitta contro il Psg la goccia che ha fatto traboccare il vaso 

11 Feb 2026 - 08:42
Era nell'aria, ma ora is può dire che sia ufficialmente finita tra l'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi. È quanto ha comunicato lo stesso club in un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito.

Il comunicato

 "L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo", si legge nel comunicato. 
"A seguito di una consultazione che ha riunito tutte le parti interessate della direzione del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - è stato deciso di optare per un cambiamento alla guida della prima squadra. Una decisione collettiva, difficile, presa dopo un'approfondita riflessione nell'interesse del club per rispondere alle sfide sportive di questa fine di stagione", prosegue il club. "L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua serietà, che hanno portato alla conquista del 2° posto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera", conclude il comunicato. 

Stagione deludente

 La separazione tra De Zerbi e il Marsiglia arriva dopo una serie di risultati molto deludenti maturati in questa stagione. Già dopo la sconfitta per 3-0 in Champions League contro il Bruges (che ha sancito l'eliminazione dei francesi nella League Phase) si era parlato di un possibile addio del tecnico ex Sassuolo e Brighton. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l'umiliazione (5-0) contro i rivali storici del Psg subita nel weekend. Ora è davvero finita. 

